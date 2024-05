Roma-Bayer, bocciatura totale: la reazione dell’Olimpico è una sentenza

La presa di posizione dell’Olimpico non è tardata ad arrivare. Fischi assordanti al momento della sua uscita dal campo. Ecco cosa è successo

Archiviato un primo tempo piuttosto complicato, la Roma di Daniele De Rossi è costretta ad inseguire. All’Olimpico, poco dopo l’ora di gioco, è il Bayer Leverkusen a guidare le operazioni, con i rossoneri che hanno sbloccato il risultato grazie al sigillo di Wirtz.

La rete del vantaggio della compagine tedesca, però, è stata propiziata ad un errore evidentissimo di Karsdorp, che con un disimpegno sciagurato ha di fatto spianato la strada a Grimaldo, il cui passaggio all’indirizzo di Wirtz è valsa la rete del Bayer. Oltre all’errore (pesantissimo), Karsdorp si è reso protagonista di una gara con tanti altri errori, sia dalla cintola in su che in fase di non possesso. Una prova assolutamente incolore per il terzino olandese, che è stato poi sostituito da Daniele De Rossi al 62′. L’uscita dal campo dell’ex Feyenoord è stata contrassegnata da molti fischi e da qualche applauso. A questi ultimi Karsdorp ha risposto con un rapido cenno, prima di accomodarsi in panchina, incitato dai compagni che lo hanno subito rincuorato.