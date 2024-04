Roma-Lazio, De Rossi non crede ai suoi occhi: non era mai successo

Manca sempre meno all’attesissimo derby della Capitale tra Roma e Lazio. Nella rifinitura sono arrivate buone indicazioni per mister De Rossi. Le ultimissime.

Molto più di tre semplici punti. Giunta in un frangente nevralgico della stagione, la Roma di De Rossi non può permettersi di fallire il derby della Capitale contro la Lazio. Reduce dallo scialbo pareggio del “Via del Mare” contro il Lecce, i giallorossi sono attesi dalla prova del nove contro la compagine di Tudor. Servirà la classica partita perfetta per Dybala e compagni per portare a casa tre punti che sarebbero di vitale importanza per continuare la propria rincorsa Champions.

La squadra, intanto, si è riunita al centro tecnico di Trigoria per la consueta rifinitura. Spunti interessanti per Daniele De Rossi di certo non mancano. Ha lavorato anche oggi in gruppo, infatti, Rasmus Kristensen. Il terzino danese, rientrato dall’infortunio già nella giornata di ieri, ha svolto regolarmente la seduta di allenamento con il resto dei compagni, così come Tammy Abraham. Alla vigilia di una delle gare più importanti della stagione, De Rossi si ritrova quindi con quasi tutti gli effettivi a sua disposizione. All’appello manca infatti il solo Azmoun, che sta recuperando dall’infortunio accusato in Nazionale.

In vista del rush finale della stagione, De Rossi avrà bisogno di ruotare in maniera oculata gli uomini per razionalizzare al massimo le forze. Gli impegni in rapida successione in campionato e in Europa League rappresenteranno un vero e proprio banco di prova per i capitolini. Vi forniremo ulteriori ragguagli sulla probabile formazione giallorossa in vista del derby quando trapeleranno novità concrete in tal senso.