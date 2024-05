Bancomat Juventus e addio Roma: scambio in Serie A

Calciomercato Roma, la Juventus ha deciso: lo vuole inserire nello scambio oppure attende l’offerta clamorosa. Diventa il bancomat di Giuntoli

In attesa del nuovo direttore sportivo che dovrà gestire le operazioni della Roma nella prossima sessione di mercato, i giallorossi potrebbero ritrovarsi senza alcuni elementi che sono in prestito e che quindi non sono a disposizione della società.

Da Lukaku – se ne parlerà con il Chelsea – a Renato Sanches – che tornerà al Psg – finendo con Huijsen, il difensore spagnolo che il club capitolino ha presto dalla Juventus versando nelle casse bianconere 400mila euro. Bene, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina i bianconeri ormai una decisione l’hanno presa sul futuro del giocatore. E nonostante la Roma ci potrebbe anche provare a trattenerlo, la questione sembra chiusa con largo anticipo.

Calciomercato Roma, Huijsen torna in bianconero

L’idea di Giuntoli infatti sarebbe quella di inserirlo in uno dei due affari che i bianconeri hanno in mente di piazzare con l’Atalanta. Il primo ovviamente è relativo a Koopmeiners; il secondo a Carnesecchi, portiere nel radar della Vecchia Signora. Ma non solo, sul difensore che regala buone prestazioni alternandole ad alcune che è meglio mettere nel dimenticatoio, ci sono i fari accessi del Borussia Dortmund, pronto a versare una bella somma nelle casse della Juventus.

Insomma, sarà addio a quanto pare, nonostante si sia pure parlato di un accordo per un altro anno di prestito. Ma per ora le condizioni non ci sono proprio affinché questo possa avvenire. Huijsen, quindi, è destinato a tornare alla base, per buona pace del club giallorosso che dovrà cercare, forse, un altro difensore sul mercato. Quel forse, ovviamente, è relativo ad un altro fatto: se rimanessero i quattro difensori centrali che al momento De Rossi ha a disposizione (Mancini, Smalling, Ndicka e Llorente), forse di innesti in quella zona di campo non ne servirebbero. Ma sono tutte cose che dovrà gestire il nuovo diesse.