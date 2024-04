Chiesa via insieme ad Allegri: “scambio” choc in Serie A

Chiesa via insieme ad Allegri: si profila uno “scambio” choc in Serie A che vede protagonista il giocatore della Juventus. Ecco quello che potrebbe succedere

Le grandi manovre per la prossima stagione sono iniziate. I club, nonostante ancora ci siano da giocare un poco di partite e soprattutto sono poche quelle che ormai hanno raggiunto i loro obiettivi, iniziano a pensare in maniera importante al futuro. E una di queste squadre è sicuramente la Juventus.

Non è definito ancora il futuro di Massimiliano Allegri, mettiamolo subito in chiaro: però le sensazioni e le indiscrezioni dicono che il tecnico livornese sia ormai arrivato alla fine del suo secondo ciclo torinese decisamente diverso dal primo. Nessun trofeo conquistato per il momento anche se la finale di Coppa Italia è a un passo. Il successore, comunque, dovrebbe essere Thiago Motta, che avrebbe pure avuto un incontro con Giuntoli nel corso delle scorse settimane, per iniziare a mettere le basi per il mercato. Idee in fermento, con un addio a Federico Chiesa che sembra essere sempre più vicino.

Chiesa via, scambio per Zirkzee

Sì, proprio così: nonostante si sia sempre detto che con Allegri Chiesa non sarebbe rimasto e viceversa, il suo addio anche con il possibile arrivo di Motta sembra essere chiaro, deciso. La Juventus infatti, secondo le informazioni che sono state riportate questa mattina da TuttoSport, lo vorrebbe sacrificare per arrivare a Zirkzee, il centravanti del Bologna.

E come? Inserendolo in uno scambio con il Bayern Monaco, che ha un diritto di recompra per l’olandese fissato a 40milioni di euro. Una cifra che i bavaresi dovrebbero spendere sul mercato per poi prendersi Chiesa dalla Juventus per un intreccio clamoroso. Queste è scritto nero su bianco questa mattina sul giornale. Insomma, le grandi manovre, come detto prima, sono davvero iniziato e non resta che aspettare per capire quali andranno a buon fine.