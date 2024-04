Kvaratskhelia alla Juve: hanno già scritto le cifre

Kvaratskhelia alla Juve: incredibile il colpo di mercato che i bianconeri potrebbero piazzare la prossima estate. Hanno già scritto le cifre

La Juventus è sicuramente una di quelle squadre che cercherà di piazzare dei colpi importanti la prossima estate. I bianconeri, che salvo clamorosi colpi di scena in questo finale di stagione dovrebbero tornare in Champions League, hanno in mente, intanto, di cambiare allenatore, puntando su Thiago Motta che sta facendo grandi cose al Bologna.

E, proprio dal Bologna, potrebbero arrivare Calafiori e Zirkzee, che sono i primi obiettivi insieme a quel Koopmeiners dell’Atalanta che appare vicino. E poi? Poi Giuntoli potrebbe pure pensare alla pazza idea, quella che potrebbero stravolgere le sorti del campionato. Uno sgarbo a Manna, attuale direttore sportivo bianconero, che sembra essere ad un passo dal Napoli. Sì, come avrete potuto leggere dal titolo, si parla di Kvaratskhelia alla Juventus. Qualcuno ha deciso già di mettere le cifre.

Kvaratskhelia alla Juventus, spunta la quota

Secondo gli esperti della Sisal infatti ci sono delle (minime) possibilità di vedere il georgiano in maglia bianconera. Sì, il bookmaker in questione ha piazzato una quota clamorosa per l’operazione di mercato. Abbastanza alta a dire il vero, ma che forse potrebbe anche scendere nelle prossime settimane. Certo, sarebbe un colpo davvero incredibile che potrebbe pure gettare nello sconforto – più di quanto già non lo siano – i tifosi del Napoli.

Un passaggio di Kvaratskhelia alla Juventus in questo momento si gioca a 33 volte la posta. Ve lo dicevamo che non è una quota bassa. Anzi, diciamolo chiaramente: è una quota altissima che è messa lì solamente per stimolare le giocate degli utenti. Ci pare proprio questo. Però qualcosa forse gli esperti in questo caso sanno, perché appare comunque una cosa difficile che possano mettere in palinsesto questa cosa. Vedremo ovviamente se succederà davvero. Sarebbe clamoroso.