Melina di Inter e Juventus: via libera Roma da capogiro

Dalla Spagna trapelano importanti aggiornamenti sul suo futuro. A lungo accostato a Inter e Juventus, il suo futuro è ancora tutto da scrivere.

Oltre ad essere impegnata sul campo nella lunghissima rincorsa Champions, la Roma continua a monitorare diverse situazioni anche in sede di calciomercato. Sebbene i veri e propri fuochi d’artificio possano essere accesi soltanto dopo la nomina del nuovo DS, i giallorossi hanno già sondato diverse situazioni in modo esplorativo.

Alla luce della particolare situazione economica che sta attraversando il nostro campionato, anche le big di Serie A dovranno fare di necessità virtù. A meno di cessioni importanti con cui autofinanziarsi, infatti, anche Inter e Juve guarderanno da molto molto vicino il mercato dei parametri zero. Del resto, proprio Marotta ha ormai definito in tutti i suoi aspetti gli affari Zielinski e Taremi, che rinforzeranno l’organico nerazzurro a partire dalla prossima stagione. Un terreno di caccia per molte squadre di Serie A potrebbe essere anche Mario Hermoso, a proposito del quale trapelano importanti aggiornamenti dalla Spagna.

Inter e Juve non affondano per Hermoso: nuova occasione Roma

Secondo quanto evidenziato da Relevo, infatti, per Hermoso non avrebbero avviati contatti concreti né la Juventus, né l’Inter né tantomeno il Milan. Dopo aver deciso (almeno per il momento) di non rinnovare il suo contratto in scadenza con l’Atletico Madrid, il difensore spagnolo si sta guardando intorno alla ricerca della migliore soluzione possibile per il suo futuro.

Sebbene l’opzione Arabia non possa essere assolutamente trascurata, dunque, la Roma non è assolutamente fuori dai giochi nella corsa ad Hermoso. Le prossime settimane potrebbero risultare assolutamente decisive sotto questo punto di vista, visto che in tempi e in modi diversi l’Atletico sta provando a convincere uno dei suoi calciatori più rappresentativi a prolungare la sua esperienza a Madrid. Staremo a vedere cosa succederà.