Probabili formazioni Roma-Lazio, rivoluzione De Rossi: sei cambi

Probabili formazioni Roma-Lazio, ecco le possibili scelte in vista di una delle sfide più sentite della Serie A.

Manca sempre meno alla stracittadina tra Roma e Lazio, questa volta destinata ad essere amplificata in termini di fascino e richiamo mediatico anche dalla curiosità relativa all’impatto di Daniele De Rossi e l’emozionalità di un personaggio ben abituato a questi incontri da giocatore ma, per la prima volta, atteso dalla stracittadina da protagonista in panchina e non più sul terreno di gioco.

Discorso simile può essere condotto con Igor Tudor, arrivato dopo la particolare parentesi vissuta con Maurizio Sarri e fin qui chiamato da un doppio incrocio tra campionato e Coppa Italia con la Juventus tutt’altro che semplice. A ciò si aggiungerà anche la stracittadina odierna che, oltre ad avere il solito sapore per tifosi e per il mondo calcistico tutto, anche quest’anno si distinguerà per possibili impatti su un cammino europeo che ha ancora tanto da dire, soprattutto dopo i due punti recuperati dai biancocelesti dopo il passo falso di Lecce della Roma nel giorno di Pasquetta.

Probabili formazioni Roma-Lazio, De Rossi ritrova Pellegrini e Dybala

Altre discriminanti di cui tenere considerazione in vista di una partita che ha sempre il suo fascino sono anche le valutazioni fisiche e di energie su ambedue le sponde. Da un lato, c’è la Lazio, che ha perso per diverse settimane Zaccagni e che nella giornata odierna si troverà costretta a dover rinunciare anche a Provedel.

Dall’altro, una Roma ben consapevole dell’impegno europeo di giovedì prossimo contro il Milan ma altrettanto conscia di non poter compiere passi falsi contro una Lazio che, oltre a preservarsi dalle offensive provenienti dal settimo posto, cercherà anche di insidiare nuovamente una compagine giallorossa meno lontana rispetto a qualche giorno fa. Diversi dubbi contraddistinguono, ad ogni modo, lo stesso De Rossi, che dovrebbe schierare Dybala titolare dopo il forfait delle ultime settimane e i pochi minuti emergenziali concessigli in quel di Lecce.

Dal primo minuto, ovviamente, anche Lorenzo Pellegrini e Stephan El Shaarawy, fuori dalla gara di Via del Mare, con il primo fuori per squalifica in quel di Lecce e il secondo lasciato in panchina per fare posto a Zalewski. Questi, per ora, i possibili schieramenti, con una sorta di ‘rivoluzione’ parzialmente forzata rispetto alla formazione titolare di Lecce. Al posto dello squalificato Ndicka dovrebbe giocare Llorente, così come Celik e Spinazzola risultano favoriti su Karsdorp e Angelino.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Kamada, Isaksen; Immobile