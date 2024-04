Un altro erede di Messi con Dybala: va via in prestito

In vista della sessione di mercato estiva, spunta un sogno dalle tinte blaugrana per la Roma di Daniele De Rossi.

A pochi giri d’orologio dall’atteso derby di Roma, la città eterna si blocca, le strade si svuotano e un insospettabile ma esplicativo silenzio invade i vicoli della capitale. Impossibile pensare ad altro per i tifosi della Roma e della Lazio, i quali difficilmente riescono a proiettare la mente a domani. Al contrario, la dirigenza della Roma deve proseguire nel lungo lavoro che precede la sessione di mercato estiva, durante la quale si prevede una profonda metamorfosi dello scacchiere giallorosso.

Numerosi i contratti in scadenza, come i prestiti in bilico, il che non restituisce la sensazione di una rosa ben definita. Al contrario, in particolare per quanto concerne il reparto difensivo e quello offensivo, i giallorossi potrebbero partire nella stagione 24/25 con più di un cambiamento. E’ necessario giungere a luglio con le idee chiare e, il finale di stagione, aiuterà anche i Friedkin a prendere una decisione sull’avvenire di DDR.

Ansu Fati non verrà riscattato dal Brighton, la Roma osserva

Parlando della fase offensiva, i vertici giallorossi saranno costretti a gestire il rientro inevitabile del gallo Belotti a Trigoria, su cui tuttavia la Fiorentina sembra poter puntare anche in ottica trasferimento definitivo, ma soprattutto il riscatto di Azmoun (fissato da Leverkusen e 12,5 milioni) e l’inevitabile partenza di Big Rom.

Come se non bastasse, c’è anche da considerare il tema Dybala, poiché il fantasista argentino gode ancora di una misera clausola di 13 milioni di euro da mettere a disposizione delle società estere interessate a portarlo fuori da centro sportivo Fulvio Bernardini. Nel caso in cui questa fantomatica clausola venisse estinta, starebbe alla Joya scegliere di abbandonare o meno la città eterna.

Per tentare di compensare le possibili uscite, spunta per i tifosi giallorossi un sogno potenzialmente realizzabile, che risponde al nome di Ansu Fati. L’ex stella del Barcellona è attualmente in “forze” al Brighton di De Zerbi, ma sembra ormai scontato il ritorno in Spagna, visto lo scarso interesse manifestato dagli inglesi nel riscattarlo.

Come riportato da Marca.com, il talento spagnolo non ha convinto i vertici del Brighton a causa di una serie di infortuni, che ne hanno irrimediabilmente minato la costanza. Il classe 2002 ha un contratto con i blaugrana fino al 2027, ma è probabile che i vertici del Barça opteranno per un altro prestito, così da permettere al giovane di ritrovarsi definitivamente sotto ogni punto di vista.

Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, Fati sembrava destinato a raccogliere il testimone di Lionel Messi, di cui aveva persino ereditato la maglia numero 10. Tecnica, rapidità, creatività, sana arroganza e senso del gol sono solo alcuni dei preziosi pregi dell’attaccante spagnolo. Il fattore infortuni, tuttavia, ha giocato un ruolo decisivo nella desolante parabola discendente delle sue performance in campo. Anche nel Brighton, lo spagnolo ha accarezzato l’erba a corrente alternata e, di conseguenza, si tratterebbe di una vera e propria scommessa.