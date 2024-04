60 milioni per Lukaku: addio Roma

Dopo il derby vinto, le voci intorno al futuro di Romelu Lukaku non accennano a chetarsi: il Chelsea pare aver scelto gli acquirenti di Big Rom

Mentre la città eterna ha visto consumarsi nel corso del tardo pomeriggio di ieri l’iconica rivalità tra le due squadre della capitale e i sostenitori giallorossi stentano a trattenere la gioia tra le vie del centro, le trattative e i movimenti del calciomercato ribollono senza soluzione di continuità, influenzando direttamente anche il club con Daniele De Rossi al comando.

La prossima finestra di mercato, sia nell’eventualità in cui DDR dovesse essere confermato, ma anche nel caso opposto, causerà una profonda metamorfosi di quello che è attualmente lo schieramento giallorosso. Con svariati calciatori in scadenza di contratto e altri in prestito, per la prossima stagione appare davvero complicato immaginare una rosa simile a quella attualmente a disposizione del comandante di Ostia, in particolare per quanto concerne il reparti difensivo e quello offensivo.

Difatti, l’estate di Romelu Lukaku sembra presagire ad un inevitabile trasloco e il club che detiene attualmente il suo cartellino, ovvero il Chelsea di Mauricio Pochettino, pare intenzionato a non accogliere a braccia aperte il gigante belga, che con grande probabilità verrà venduto dai blues per una cifra non trascurabile.

Il Chelsea si rivolge direttamente alla Saudi Pro League per vendere Lukaku

E’ vero, sulla carta i vertici giallorossi potrebbero decidere di puntare forte sul numero 90, prelevandolo proprio dal club londinese, ma le voci e le indiscrezioni che giungono dai corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini sembrerebbero descrivere una dirigenza poco incline a sborsare qualche decina di milioni di euro per un calciatore classe ’93. A prescindere da quelle che sono le spaccature di opinioni che hanno caratterizzato il breve percorso dell’ex centravanti dell’Inter nella capitale, per una società come la Roma, dunque ancora occupata a risanare il Fair Play Finanziario, una spesa che supererebbe agilmente i 40 milioni di euro per un calciatore dalla dubbia longevità non sembrerebbe essere la scelta più ovvia.

Tuttavia, nonostante le intenzioni della squadra in cui attualmente Big Rom milita in Italia, il Chelsea di Pochettino – sommerso di debiti e impaurito dal FFP – non ha alcuna intenzione di reinserire il belga nella propria rosa, ma, al contrario, proprio per andare incontro alle proprie esigenze di liquidità, sarebbe intenzionato a spedire Lukaku in una località lontana, dove i soldi sembrano avere il medesimo valore di quelli del Monopoly.

Difatti, secondo quanto riportato da Sacha Tavolieri nel corso di un aggiornamento di mercato su YouTube (canale UnibetBelgium), i blues vorrebbero capitalizzare al massimo il vivo interesse manifestato dalla Saudi Pro League nei confronti di Big Rom. Stavolta però, a differenza del recente passato, i londinesi avrebbero intavolato una trattativa direttamente con la federazione Araba, chiedendo ben 60 milioni di euro per il cartellino. E’ probabile che i vertici del Chelsea abbiano sparato alto il prezzo per assicurarsi una cifra finale intorno ai 40/45 milioni di euro, che allevierebbe parte della pressione proveniente dai debiti maturati nel corso degli anni.