Calciomercato Roma, nuova firma UFFICIALE per Zaniolo

Le voci sul futuro di Nicolò Zaniolo iniziano a nutrirsi di fatti a cui fare riferimento, per tentare di prevedere l’avvenire dell’ex Roma

Mentre nella città eterna continuano a sentirsi gli echi dei clacson consumati nel corso della serata di ieri, in seguito alla partita vinta dalla Roma di Daniele De Rossi nel derby con la Lazio di Igor Tudor, un ex calciatore giallorosso avrà certamente ricordato i festeggiamenti vissuti proprio con indosso la maglia della Roma e ora, un recente sviluppo, si aggiunge ad una serie di segnali piuttosto inequivocabili in merito al suo avvenire.

Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo, attuale calciatore in prestito all’Aston Villa dal Galatasaray, le cui dichiarazioni e un recente accordo commerciale sembrano presagire ad un sentimento di nostalgia nei confronti della Serie A.

Zaniolo firma con l’Adidas

Sono state svariate, reiterate e rumorose le voci di interessamenti da parte di squadre della penisola nei confronti del talentoso classe ’99, ma lo stesso Zaniolo ha messo in chiaro una destinazione dal escludere perentoriamente. Curiosamente, il centro sportivo in cui il calciatore originario di Massa non ha intenzione di entrare è quello di Formello (Lazio Training Center).

Una dichiarazione che ha fatto certamente piacere ai sostenitori giallorossi e che, di fatto, manifesta il persistente attaccamento di Zaniolo alla fede romanista. In ogni caso comunque, la Roma detiene una percentuale di rivendita sul calciatore, il che permetterebbe ai vertici di Trigoria di incassare qualcosa.

Tornando a parlare del presente di Zaniolo, l’attaccante italiano, con grande probabilità, non verra riscattato dall’Aston Villa (che dovrebbe versare nelle casse del Galatasaray, oltre ai 5 milioni già spesi per il prestito, ben 22,5 milioni di euro, a cui aggiungere eventualmente 15 milioni di bonus legati al raggiungimento di alcuni obiettivi). Di conseguenza, Zaniolo farebbe ritorno dai giallorossi del Galatasaray, per poi rendersi nuovamente disponibile a sbarcare in una nuova (o forse no) realtà.

Zaniolo, inoltre, come riportato in una nota ufficiale, ha recentemente firmato un contratto con l’Adidas, il celebre brand che in Serie A è indossato da Juventus e Roma. Proprio questi due club sono tra i più chiacchierati per il futuro dell’ex Inter, che sembrerebbe esser segnato nei taccuini anche di Milan, Fiorentina e Napoli (oltre a interessamenti vari in Inghilterra, tra cui spicca quello del West Ham). Come precedentemente fatto notare, la Roma possiede una percentuale di rivendita, il che costringerebbe tutte le società italiane sopracitate a versare nelle casse giallorosse.