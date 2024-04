Calciomercato Roma, spunta la clausola per Pellegrini

Dal triplice fischio in poi si sono sprecate le speculazioni intorno al futuro di De Rossi nella Roma e ai suoi presunti successori

Proseguono senza soluzione di continuità le speculazioni e le ipotesi in merito all’avvenire di Daniele De Rossi dentro al centro sportivo Fulvio Bernardini, intermezzate da voci e indiscrezioni sui possibili sostituti del comandante di Ostia. La vittoria del derby nelle scorse ore si è contornata di innumerevoli polemiche e discussioni su quanto avvenuto prima, durante e dopo il match, ma si è fatto un gran parlare anche di quanto avvenuto fuori dal rettangolo verde.

Tanto per la Roma, quanto per lo stesso DDR, il confronto con i cugini biancocelesti rappresentava in tutto e per tutto uno spartiacque sotto diversi punti di vista: si parte dal mero dato statistico, che nel recente passato non sorrideva più ai giallorossi, ma si passa anche dall’importanza dei tre punti dopo il passo falso di Lecce, fino ad arrivare alla rinomata iniezione di energie, adrenalina e soddisfazione che la vittoria della stracittadina rappresenta nella città eterna.

Tuttavia, nonostante anche gli stessi vertici giallorossi abbiano manifestato chiaramente la propria soddisfazione per i risultati di DDR, sono trapelate alcune voci relative a presunti incontri della dirigenza giallorossa con potenziali successori dell’ex capitano della Roma. Per sopperire alla confusione mediatica generata nelle scorse ore su giornali e social, calciomercato.it è intervenuto a fare chiarezza sui possibili scenari emersi.

La situazione di Manuel Pellegrini

Nelle scorse ore è giunta una convinta smentita della società giallorossa in merito a quanto riportato stamattina da Il Messaggero. Il celebre quotidiano con sede a Via del Tritone (nel centro della capitale) ha diffuso delle voci in merito ad una fantomatica cena avvenuta tra Manuel Pellegrini – attuale allenatore del Betis Siviglia – e la Roma.

Un incontro che, se fosse realmente avvenuto, avrebbe mandato segnali poco rassicuranti rispetto al futuro di De Rossi. Puntuale e perentoria è giunta la risposta della Roma, che ha negato con convinzione il meeting. E’ vero…secondo quanto affermato da calciomercato.it Pellegrini era effettivamente nella capitale, ma non è stata neanche confermata la sua presenza all’interno dello stadio romano.

A prescindere da cene o non cene, incontri o non incontri, calciomercato.it ha preferito dissipare le nubi intorno alla possibilità che la società capitolina sia realmente interessata al tecnico cileno.

Il contratto di Pellegrini con gli andalusi si protrae fino al 30 giugno del 2026 e, a complicare ulteriormente le cose, ecco una clausola rescissoria di ben 8 milioni di euro. Come se non bastasse, calciomercato.it evidenza anche la rinomata tendenza dell’ex City a non abbandonare i percorsi a metà dell’opera. Insomma… il matrimonio tra Pellegrini e la città eterna, almeno per ora, non s’ha da fare.