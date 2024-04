Incontro con Pellegrini per il post De Rossi: la Roma fa chiarezza

La serata del derby di Roma continua a far discutere e stavolta è direttamente la Roma a smentire un’indiscrezione trapelata nel corso delle ultime ore

A svariate ore dal triplice fischio, il derby della capitale continua a generare una quantità sorprendente (ma neanche troppo) di notizie relative alle due formazioni capitoline e al confronto avvenuto nel rettangolo verde dell’Olimpico.

Tra bandiere sventolate da calciatori, presunti cori razzisti, possibili rinnovi e risse dentro e fuori dal campo, questo derby di Roma non ha deluso le aspettative di chi pretendeva passione, convinzione e spettacolo sul piano mediatico. Subito dopo il match si sono sprecati i commenti sul futuro di Daniele De Rossi come allenatore della Roma.

La vittoria nella stracittadina rappresentava un tassello fondamentale per rendere ancor più plausibile il rinnovo di contratto da parte dei Friedkin, i quali anche sui social hanno manifestato l’incontenibile soddisfazione del trionfo giallorosso. Tuttavia, tra una notizia e l’altra, lo spettacolo andato in scena all’Olimpico deve aver confuso qualcuno, poiché è da poco giunta una convinta smentita della società giallorossa in merito ad un’indiscrezione trapelata nelle scorse ore.

La Roma smentisce la cena con Pellegrini

Secondo quanto riportato stamane su Il Messaggero, Manuel Pellegrini, noto allenatore cileno attualmente tecnico del Betis, non solo era presente allo Stadio Olimpico durante il sentito match tra Roma e Lazio, ma avrebbe anche svolto una cena con i vertici giallorossi nel post partita.

Il quotidiano con sede nel cuore della capitale ha affermato come Pellegrini avrebbe intrattenuto un dialogo sul futuro. E la Roma? Come ha reagito alla presunta indiscrezione trapelata? I giallorossi hanno clamorosamente smentito quanto affermato sui giornali, negando con convinzione tanto un incontro, quanto un confronto in merito al futuro della società.