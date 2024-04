Serio infortunio per il bianconero: esce in barella, miraggio Roma

I bianconeri perdono uno dei loro protagonisti: costretto ad uscire in barella. La sua presenza contro la Roma, a questo punto, è a serio rischio.

Incamerati tre punti di vitale importanza per il prosieguo della propria corsa Champions, la Roma da Daniele De Rossi può ora preparare la gara d’andata dei quarti di finale di Europa League contro il Milan con rinomate certezze. I tanti impegni in rapida successione, però, chiameranno Dybala e compagni al massimo sforzo.

Un crocevia importante, sotto questo punto di vista, sarà ricoperto dalla sfida con l’Udinese in programma domenica 14 aprile, alle 18. Protagonisti di una prestazione importante contro l’Inter, i friulani vivono un discreto periodo di forma. I bianconero, però, in occasione della sfida con la Roma dovrebbero far fronte ad un’importante defezione. Subentrato al minuto 62, Lovric è stato infatti costretto a lasciare il campo dopo venti minuti di gioco. L’infortunio accorso al difensore bianconero sembra piuttosto grave. Non riuscendo a raggiungere la panchina con le sue gambe, Lovric è stato infatti trasportato in barella, portandosi le mani al volto. Le prime sensazioni da bordo campo riferiscono di un possibile problema al flessore. Tuttavia, non è escluso che il problema sia molto più serio.

Qualche minuto dopo l’uscita dal campo di Lovric, anche Thauvin ha accusato un fastidio fisico. Il trequartista francese ha stretto i denti, restando in campo pur zoppicando vistosamente. Staremo a vedere quale sarà il contenuto del bollettino medico che il club friulano diramerà nei prossimi giorni.