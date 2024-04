Amazon lo ‘spedisce’ alla Juve: il re della Champions al posto di Allegri

Il tam tam mediatico in casa Juventus non accenna a placarsi. L’ultima indiscrezione riguarda direttamente il futuro di Max Allegri.

Nonostante le due vittorie consecutive ottenute contro Lazio e Fiorentina, la Juventus continua a non convincere nell’andamento complessivo dei 90 minuti di gioco. Dopo un ottimo primo tempo, anche contro gli uomini di Italiano i bianconeri non sono riusciti a dare continuità alla propria spinta offensiva, terminando il match asserragliati nella propria area di rigore.

Che il periodo in casa Juve sia complicato, del resto, lo hanno manifestato in maniera piuttosto esplicita le parole di Allegri e non solo. Da tempo messo in discussione dai propri tifosi sui social, il tecnico livornese non è mai stato così lontano dalla “Vecchia Signora”. Sebbene sia legato ai bianconeri da un contratto in scadenza nel 2025, le chances che il tecnico livornese resti sulla panchina della Juve sono ormai ridotte al lumicino. Il fatto che Giuntoli non abbia ancora intavolato trattative per il prolungamento dell’esperienza di Allegri all’ombra della Mole ne è un segnale inequivocabile. Il toto nomi per la panchina della Juve, del resto, è già cominciato da tempo.

Zidane al posto di Allegri: ecco l’ultima indiscrezione Rai

Il candidato più papabile a prendere il posto di Allegri, inutile ribadirlo, è Thiago Motta. Autore di una stagione fantastica alla guida del Bologna, l’ex centrocampista dell’Inter piace tantissimo alla dirigenza juventina ed in particolar modo al suo football director, Cristiano Giuntoli. I contatti tra le parti sono già avviati e tanti indizi lasciano presagire che il futuro di Motta possa essere in quel di Torino. Non sono esclusi, però, clamorosi colpi di scena.

Secondo quanto rivelato da Paolo Paganini con un post pubblicato sul proprio profilo X, infatti, l’aumento di capitale da 200 milioni di euro griffato Exor sarebbe il primo passo strategico del nuovo piano aziendale della Juventus. Da non escludere, infatti, l’ipotesi legata all’ingresso di un socio forte in società. Nelle scorse settimane era stata ventilata l’ipotesi Amazon, che a questo potrebbe ritornare in auge. Il tutto, però, potrebbe anche creare le condizioni propizie per l’assalto ad un tecnico dal profilo internazionale.

Secondo Paganini, infatti, nel caso in cui Allegri non dovesse essere riconfermato, la Juventus potrebbe spingere per un profilo accostato in tempi e in modi diversi alla “Vecchia Signora”. Ci stiamo riferendo a Zinedine Zidane, che dopo la fine della sua esperienza al Real Madrid è ancora alla ricerca di nuovi stimoli e di una nuova realtà nella quale rimettersi in gioco.