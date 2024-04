Calciomercato Roma, l’ex porta De Rossi alla Fiorentina

Calciomercato Roma, il futuro di De Rossi potrebbe essere lontano dalla capitale? L’ex lo vuole portare alla Fiorentina

Dal suo arrivo sulla panchina della Roma Daniele De Rossi è riuscito nell’ardua impresa di rimettere la squadra sui giusti binari. Prima del suo arrivo, sotto la guida di José Mourinho, i giallorossi erano scivolati addirittura in nona posizione, un campanello d’allarme che la società non ha potuto ignorare, e che ha portato appunto all’esonero del portoghese.

La situazione adesso è decisamente diversa, e la Roma è tornata a lottare per un posto in Champions League, obbiettivo principale del club, costretto altrimenti a dover vendere per non andare incontro alle sanzioni da parte della UEFA a causa dei paletti imposti dal Fairplay Finanziario.

I buoni risultati ottenuti finora non sono passati inosservati ai tifosi e alla società, tanto che ormai da diverso tempo si è cominciato a parlare di un possibile rinnovo di contratto, tuttavia il grande ex sogna di portare l’ex numero sedici a Firenze, nel caso di addio di Italiano.

Calciomercato Roma, l’ex chiama De Rossi alla Viola

Quale sarà il futuro di Daniele De Rossi? l’ipotesi più concreta ad oggi sembrerebbe essere il rinnovo di contratto con la Roma, tuttavia è ancora presto per escludere altre possibilità. La Fiorentina infatti a fine anno potrebbe separarsi dall’attuale tecnico Vincenzo Italiano, lasciando di fatto la Viola con l’obbligo di trovare un sostituto all’altezza.

Di questa possibilità ha parlato in diretta Marco Amelia, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, parlando dell’attuale situazione del club toscano, del doppio confronto con il Viktoria Plzen in Conference League, elogiando anche il lavoro Di De Rossi con la Roma e confessando la sua voglia di vederlo a Firenze, ecco le sue parole:

“Daniele è un ragazzo molto preparato. Sicuramente è uno di quei profili che potrebbe far molto bene in una Fiorentina che è in netta crescita come club. Sono convinto che resterà a Roma per i risultati che sta ottenendo. Terracciano migliorato con Savorani? E’ un allenatore che sa migliorare tutti i portieri. E’ uno dei migliori in circolazione, la Fiorentina ha fatto molto bene ad inserirlo. Viktoria Plzen? E’ un ambiente molto caldo, non è semplice giocare anche per il dialogo. Non è facile da interpretare, servirà concentrazione. La Fiorentina è superiore e Italiano sa gestire queste sfide.”