De Rossi come Xabi Alonso, derby decisivo: “Ha bisogno di tempo”

Vittoria al derby e rinnovo De Rossi, la posizione dell’allenatore della Roma continua a generare attenzioni all’indomani della vittoria su Tudor.

Il derby, come noto, riesce a indirizzare animi ed emozioni di una città paralizzantesi nel corso di una stracittadina sentita con ancora più veemenza rispetto alle altre piazze. Se a ciò si aggiunge la consapevolezza che l’incrocio di sabato pomeriggio ha potuto emettere l’ennesima sentenza su una corsa Champions League e una rincorsa ai piazzamenti europei ancora apertissima, si comprende bene il gran valore assunto dalla rete di Mancini.

Senza imbatterci o tornare su polemiche relative ad esultanze e reazioni successive da parte del mondo biancoceleste, va evidenziato come il mondo Roma abbia in questa fase orientato con ancora più veemenza le proprie attenzioni sulla posizione di Daniele De Rossi, dal quale difficilmente ci si poteva aspettare un impatto così felice e nobile in una parentesi così delicata come quella del suo subentro al posto di José Mourinho. In pochi mesi, oltre a recuperare posizioni in campionato, la Roma è riuscita anche a palesare nuove certezze e convinzioni, corroborando la posizione di un mister che pare sempre più vicino alla conferma.

De Rossi come Xabi Alonso, la conferma dell’ex Roma dopo il derby

In particolar modo, su quest’argomento, non possono essere ignorate le dichiarazioni di Paulo Sergio, espressosi in queste ore a Tv Play rispetto al derby, il futuro di De Rossi e la stessa esultanza di Mancini, discussa e in grado di sollevare le quasi canoniche polemiche successive alla fine di gare così sentite come quella di sabato scorso.

Questi gli estratti principali. “Abbiamo visto la felicità di De Rossi per il derby, che è sempre la gara più importante per la città di Roma. Per lui Rossi è stata la partita dell’anno, anche perché così si è assicurato più tranquillità per lavorare. Sul gesto di Mancini contro la tifoseria della Lazio dico che è stato troppo forte, ci sono persone che non capiscono determinate prese in giro. De Rossi si merita la conferma: c’è l’esempio di Xabi Alonso al Bayer Leverkusen: ha bisogno di tempo”.