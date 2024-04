Lesione muscolare UFFICIALE: salta la partita con la Roma

Ufficiale: salta la partita con la Roma. La vittoria contro il Monza è costata cara alla formazione partenopea. Un infortunio complica tutto.

In questi giorni si parla tanto del Napoli e del suo futuro. La società presieduta da Aurelio De Laurentiis sta già disegnando la formazione del prossimo anno. Troppo deludente e carica di contraddizioni la stagione in corso.

Occorre resettare tutto e ripartire con un nuovo allenatore, Antonio Conte? ed un nuovo direttore sportivo che non faccia rimpiangere il transfuga Cristiano Giuntoli, che al termine della meravigliosa cavalcata tricolore dei partenopei ha imboccato l’autostrada per Torino, direzione Juventus.

Dalla capitale sabauda arriverà Giovanni Manna, attuale direttore sportivo della Juventus. Così Napoli e Juve pari sono. In queste ultime gare di campionato la formazione partenopea proverà la mission impossible, ovvero provare ad entrare nel lotto dell’elette per la prossima Champions League.

La vittoria contro il Monza di Raffaele Palladino ha rappresentato un’importante, e sempre ben accetta, iniezione di fiducia. L’impresa, però, rimane assai ardua. Gli scontri diretti tra le formazioni impegnate nella corsa all’ambitissimo obiettivo risulteranno determinanti. Esattamente come Napoli-Roma.

Infortunio Olivera: diagnosi e tempi di recupero

L’appuntamento è per domenica 28 aprile al Diego Armando Maradona di Napoli. Sarà il giorno dell’attesissimo derby del Sud. Una sfida che potrebbe segnare definitivamente i destini europei delle due formazioni.

La Roma, dopo 31 giornate, ha un consistente vantaggio sui partenopei. Sette punti in più rappresentano una dote abbastanza rassicurante. Inoltre l’attuale momento della Roma non può che ispirare fiducia nell’immediato futuro. La vittoria del derby assicura all’ambiente giallorosso una carica che potrà risultare determinante in questa fase decisiva della stagione.

Vi è un posto in Champions League da inseguire, ma come dimenticare poi i quarti di finale di Europa League contro il Milan. Per il Napoli, pertanto, si prospetta un compito terribilmente arduo. La gara con il Monza, poi, ha avuto una spiacevole appendice, l’infortunio di Mathias Olivera. Alla ripresa degli allenamenti il terzino sinistro partenopeo è stato sottoposto agli accertamenti di rito presso il Pineta Grande Hospital.

Lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra, questo l’esito degli esami. Il calciatore ha già iniziato la riabilitazione ma il suo rientro in campo non è previsto prima di 20 giorni. A questo punto è molto difficile che possa tornare in campo in tempo per la sfida del Maradona contro la Roma. Più probabile che il suo rientro avvenga nella gara successiva che vedrà il Napoli impegnato contro l’Udinese.