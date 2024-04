Addio Roma, firma fino al 2029. Arriva la conferma di un’operazione di mercato che ormai è quasi certa. Un altro anno lontano dalla squadra di appartenenza

Anche questa mattina vi abbiamo spiegato di come la Roma per la prossima stagione sia alla ricerca di un portiere che possa andare a coprire il buco che verrà lasciato da Rui Patricio. Il portiere, che da quando è arrivato De Rossi ha perso il posto, ha il contratto in scadenza e non gli verrà rinnovato. Su questo ormai non ci sono proprio dubbi.

Il club giallorosso, come detto, ha in mente di prendere un estremo difensore che possa, magari, alternarsi con Mile: cerco, qualora capitasse l’occasione di portare nella Capitale un elemento in grado di offrire delle garanzie tecniche e fisiche importanti, allora la dirigenza non se la dovrebbe fare sfuggire. E, sotto questo aspetto, si è parlato anche con una certa insistenza nelle ultime settimane di un interesse della Roma nei confronti di Nubel, portiere del Bayern Monaco in prestito allo Stoccarda. Bene, secondo la Bild, il destino è già deciso.

Addio Roma, Nubel rinnova fino al 2029

Rimarrà allo Stoccarda almeno per un altro anno il portiere. Così viene riportato dalla Bild che, inoltre, svela che l’estremo difensore prima di tornare nella squadra attuale, firmerà il rinnovo contrattuale con i bavaresi fino al 2029. Un quinquennale che gli farà sicuramente prendere, nel momento opportuno, il posto di Neuer che ovviamente non può giocare in eterno.

Una firma per un nuovo prestito, per giocare ancora un anno titolare e per mettere anche a tacere tutte quelle che sono state le voci che lo hanno accompagnato soprattutto nell’ultimo periodo. Niente da fare quindi per la Roma, che dovrà guardare verso altri lidi.