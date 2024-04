Juve cannibale: l’ultimo colpo gratis inguaia la Roma

Grande rivalità in campo ma non solo, la sfida tra Roma e Juventus promette scintille anche in ottica calciomercato estivo

Avversaria in campionato nel primo weekend di maggio, Roma e Juventus nelle prossime settimane si giocheranno molto in campionato che in coppa. Giovedì la squadra allenata da Daniele De Rossi giocherà l’andata dei quarti di finale di Europa league contro il Milan. I bianconeri, invece, oltre a lottare per mantenere il terzo posto in classifica, a fine aprile si giocherà l’accesso alla finale di Coppa Italia contro la Lazio.

Sia DDR che Massimiliano Allegri si stanno giocando la conferma sulle rispettive panchine, anche se l’ex capitano giallorosso sembra decisamente in una posizione migliore rispetto al collega bianconero. A prescindere da chi siederà sulle panchine il prossimo anno, entrambi i club dovranno rispondere a delle esigenze economiche che li porteranno ad entrare in rotta di collisione per diversi giocatori in scadenza di contratto.

Calciomercato Juve e Roma, ennesima sfida a zero

Nella giornata di ieri, l’agente un obiettivo condiviso dalle due squadre ha aperto ad un futuro in Serie A. Stiamo parlando di Mario Hermoso. In scadenza il prossimo giugno, il difensore mancino piace anche a Napoli e Inter, ma non è l’unica occasione di mercato su cui hanno messo gli occhi sia i giallorossi, che i bianconeri. La difesa non è, infatti, l’unico reparto su cui interverranno a Trigoria che alla Continassa.

Spostandoci in mediana, secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, Roma e Juve sarebbero entrati in rotta di collisione per Wilfred Ndidi. Nigeriano con passaporto inglese, il mediano del Leicester non ha ancora rinnovato il proprio contratto e i bianconeri sarebbero attualmente in vantaggio sui romanisti, anche se il Barcellona resta l’opzione più concreta al momento.