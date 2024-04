Recupero UFFICIALE prima di Milan-Roma | FOTO ASRL

Prima di partire alla volta del Giuseppe Meazza (San Siro), i ragazzi di De Rossi hanno svolto l’ultima rifinitura in terra giallorossa

Mancano ormai poche ore al confronto valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League contro lo scacchiere rossonero di mister Pioli e gli uomini di De Rossi stanno svolgendo in questi minuti l’ultima rifinitura casalinga all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini.

Si potrebbe dire che entrambe le formazioni stiano vivendo il momento più positivo della propria stagione, con la Roma reduce dalla vittoria contro i cugini biancocelesti e il Milan forte di una serie di vittorie consecutive.

Negli scorsi giorni l’eroe maledetto del derby, Gianluca Mancini, non si era unito al gruppo durante le sessioni di allenamento, ma oggi, alla vigilia della delicata sfida con i rossoneri, il centrale giallorosso è di nuovo in mezzo ai compagni.

💪L’#ASRoma in campo per l’ultima rifinitura casalinga prima di partire per Milano. Torna in gruppo Gianluca #Mancini, che sarà a dispozione per la sfida di #EuropaLeague #MilanRoma https://t.co/VEUWZigf4t pic.twitter.com/nk9GHILa1c

— asromalive.it (@asromaliveit1) April 10, 2024