Calciomercato Roma, erede Huijsen a Milano

La Roma si prepara ad affrontare il Milan in Europa League, ma i cugini nerazzurri Leao & co. si preparano a sfidare i giallorossi sul mercato

Mancano ormai poche ore al primo dei due derby europei tra Milan e Roma, valido per l’andata dei quarti di finale di Europa e nella testa di calciatori e allenatore non c’è più spazio per questioni extra-match. Tanto i ragazzi di DDR, quanto quelli di mister Pioli, dovranno lasciare da parte ogni tipo di speculazione e voce in merito al futuro, per concentrarsi sul presente e su un match indubbiamente ostico per entrambi i club.

La prima tappa è a Milano, dove i giallorossi dovranno addentrarsi in territorio nemico, circondati dall’imponente struttura del Giuseppe Meazza, gremita di sostenitori rossoneri pronti a tutto pur di veder trionfare la propria squadra del cuore. Poi, tra una settimana, toccherà a Pioli & co. entrare nella tana della lupa giallorossa.

Intanto, al contrario del gruppo giallorosso impegnato sul rettangolo verde, ai vertici del centro sportivo Fulvio Bernardini proseguono i lavori per giungere al mercato estivo preparati alle numerose eventualità di un contesto a dir poco precario. In assenza di un direttore sportivo a fornire una linea precisa in termini di calciomercato, a Trigoria appare ugualmente necessario farsi un’idea precisa delle possibile operazioni in uscita e in entrata.

L’Inter

Il profondo restyling che attende la rosa della Roma appare ormai inevitabile, a prescindere rai risultati che mister DDR otterrà in questo finale di stagione. La qualificazione o meno in Champions e l’avventura in Europa League saranno determinanti soltanto in relazione all’avvenire del comandante di Ostia (anche se in molti lo confermerebbero a prescindere), poiché svariati componenti dello scacchiere giallorosso sembrano ormai avere i destini segnati.

In particolare per quanto concerne il reparto offensivo e quello difensivo Daniele De Rossi, o chi per lui, si ritroverà ad esordire nella stagione 2024/25 con svariate novità. Numerosi i contratti in scadenza e i prestiti in bilico che costringeranno la dirigenza a muoversi con maestria sul mercato, anche e soprattutto alla luce di una situazione economica non particolarmente sorridente.

Tra Huijsen già con un piede a Vinovo, Spinazzola già con un piede fuori Trigoria, Smalling ingolosito dai petrodollari arabi e Kristensen in scadenza, non sembrano esserci particolari speranze di rivedere la linea difensiva capitolina così com’è. E’ proprio per questo che i giallorossi si sono mossi sul mercato già in tempi non sospetti, adocchiando più di un papabile sostituto di Dean Huijsen e Chris Smalling.

Tra i vari nomi circolati nei corridoi di Trigoria spiccano quelli di Mario Hermoso (difensore dell’Atletico Madrid particolarmente popolare tra le società europee) e Oumar Solet (collega di reparto del Salisburgo). Tuttavia, in entrambi i casi appare sul percorso della Roma un ostacolo difficile da sormontare. Nel caso dello spagnolo è ormai nota da settimane la cotta che l’Inter di Simone Inzaghi si è presa nei suoi confronti, ma ora, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, pare che i nerazzurri abbiano trovato appetibile anche il nome di Oumar Solet. A differenza di Hermoso – in scadenza con l’Atletico di Simeone – per Solet occorerebbe aprire il portafoglio per mettere sul tavolo una cifra intorno ai 13 milioni di euro. Numeri destinati a salire nel caso di un’asta internazionale.

Si tratta di un difensore sorprendentemente dinamico in tutte le fasi, dotato di dinamismo e tecnica… Vi ricorda qualcuno? Certamente le similitudinini con Huijsen sono evidenti, il che lo rendono il perfetto sostituto all’interno del sistema di gioco di DDR, all’interno del quale la rapidità dei difensori appare necessaria per sopperire ad una linea difensiva spesso piazzata all’altezza del centrocampo. Insomma… la sfida tra Milano e Roma non si giocherà soltanto stasera tra i rossoneri e i giallorossi, ma anche sul mercato estivo con i nerazzurri.