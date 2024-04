Ranking Uefa Roma, boom quinto posto Champions: sorpasso epico

Dal grande successo ottenuto dalla Roma contro il Milan all’exploit clamoroso dell’Atalanta ad Anfield Road: come cambia il ranking.

Una serata da sogno per la Roma. Grazie all’incornata vincente di Gianluca Mancini, i giallorossi attenderanno il Milan all’Olimpico forti di un margine di vantaggio. Lo 0-1 con il quale la compagine di De Rossi espugna San Siro racconta solo in parte la padronanza in termini di gioco dei giallorossi, che hanno rischiato solo in una circostanza in occasione della clamorosa trasferta colpita da Giroud.

Oltre all’importante successo colto dalla Roma, però, da segnalare anche la super prestazione dell’Atalanta. Grazie ad uno Scamacca in versione deluxe, i nerazzurri hanno surclassato il Liverpool, infliggendo ai Reds una sonora batosta. Pur non entusiasmando, inoltre, anche la Fiorentina è comunque riuscita a strappare un pareggio importante contro il Viktoria Plzen, utile ai fini del ritorno.

Già padroni del primo posto nel ranking UEFA, l’Italia compie dunque un altro decisivo balzo in avanti. Nella classifica aggiornata, infatti, l’Italia consolida il primo posto in vetta, dall’alto dei suoi 18.428 punti. Insegue la Germania sul secondo gradino del podio, a quota 16.785 punti. Chiudo il trittico l’Inghilterra, dall’alto dei suoi 16.750 punti. Non si tratta di una classifica estrinseca o fine a se stessa. Le due nazioni che chiuderanno in testa alla classifica porteranno infatti ben cinque squadre in Champions League. Spostandoci invece al ranking UEFA dei club, da segnalare come la Roma abbia superato il Chelsea, portandosi all’ottavo posto in coabitazione con il Lipsia, a quota 97.000 punti.