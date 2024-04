Caos totale dopo Roma-Lazio: annunciata la rescissione

L’annuncio ufficiale è arrivato pochi giorni dopo il derby: la rescissione è ormai realtà, ha svelato tutto. Ecco cosa sta succedendo.

Le due vittorie consecutive ottenute contro Lazio e Milan sono arrivate per la Roma di Daniele De Rossi nel momento forse cruciale della stagione. Dopo aver dominato in lungo e in largo i biancocelesti, i giallorossi si sono confermati padroni del campo anche contro i rossoneri, trovando un successo di vitale importanza in vista della gara di ritorno.

Vittoria nel derby, dicevamo. Successo al quale Dybala e compagni sono chiamati a dare continuità nel match tutt’altro che banale contro l’Udinese. Ha già giocato, invece, la Lazio di Igor Tudor. All’Olimpico i biancocelesti hanno spazzato via senza troppi patemi d’animo la Salernitana, ritornando al successo dopo una serie di gare in chiaroscuro. Gli strascichi più concreti, però, le ha offerte l’intervista rilasciata da Luis Alberto ai microfoni di DAZN. Il centrocampista spagnolo, legato alla Lazio da un contratto in scadenza nel 2027, si è infatti tirato fuori dal progetto biancoceleste, annunciando di aver chiesto la risoluzione del contratto a Claudio Lotito.

Ecco quanto riferito sull’argomento: “So che questa è la mia ultima stagione alla Lazio. Non voglio prendere un altro euro dal club, ho già chiesto la risoluzione del contratto. Credo che sia giunto il momento di farmi la parte”.