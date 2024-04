‘Chiusura’ definitiva dopo Milan-Roma: Lukaku confermato

Dopo la buona prestazione offerta a San Siro contro il Milan, Romelu Lukaku è ritornato al centro di numerose indiscrezioni. L’ultima presa di posizione su Big Rom.

Come nelle favole. L’importantissimo successo ottenuto a San Siro contro il Milan nella sfida valida per l’andata dei quarti di finali di Europa League ha confermato la crescita esponenziale della Roma di Daniele De Rossi. In grado di interpretare al meglio i vari momenti della sfida, i capitolini sono riusciti a griffare una vittoria dal peso specifico non indifferente.

Oltre alle accattivanti soluzioni tattiche grazie alle quali DDR ha anestetizzato le fonti di gioco rossonero, non è affatto passata inosservato la prova di sacrificio offerta da Romelu Lukaku. Elogiato pubblicamente da De Rossi, il numero 90 della Roma non solo ha permesso alla squadra la ricerca costante della profondità, ma ha anche consentito di semplificare il gioco. Con Dybala pronto a legare sulla linea dei centrocampisti, il centravanti belga è stato sostanzialmente isolato al centro dell’attacco. In questo modo si sono allungate le maglie della difesa di un Milan che il più delle volte ha faticato a leggere le trame di gioco dei capitolini. Al di là della buona prova di San Siro, comunque, Lukaku sta facendo parlare di sé anche per le continue voci di mercato.

Collovati dopo Milan-Roma: “Lukaku me lo terrei”

Atterrato nella Capitale con la formula del prestito secco, l’attaccante di proprietà del Chelsea farà ritorno a Londra. Tuttavia, i Blues non hanno alcuna intenzione di puntare con decisione sul centravanti belga, al quale già da tempo stanno provando a trovare una collocazione. Sebbene fino a questo momento l’opzione Arabia resti sempre la più accreditata, non sono esclusi clamorosi colpi di scena.

Intervenuto ai microfoni Rai, Fulvio Collovati ha detto la sua in merito alla possibile permanenza di Lukaku. Esternando il suo punto di vista, Collovati ha “consigliato” alla Roma di continuare a puntare sull’attaccante belga, il cui lavoro permette alla squadra di interpretare al meglio diverse fasi di gioco. Ecco quanto evidenziato a tal proposito da Collovati: “Lukaku me lo tengo buono, anche quando non fa gol: è utilissimo, fa respirare la squadra, si fa far fallo, facilita gli inserimenti dei centrocampisti. Non so se resta alla Roma. Da ex difensore me lo terrei…”