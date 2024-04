Dalla Roma al Manchester: salta il rinnovo e firma a zero

Calciomercato Roma, doppio inserimento inglese, con il Manchester pronto all’assalto. Salta il rinnovo e firma a parametro zero. Giallorossi quasi bruciati

Ci sono molti giocatori in scadenza in giro per l’Europa che stanno cercando di trovare una sistemazione importante per la prossima stagione. Soprattutto difensori. E alla Roma, di questi profili, ne sono stati accostati parecchi.

Uno su tutti, e ve ne abbiamo abbondantemente parlato, è quello di Hermoso dell’Atletico Madrid che a quanto pare non rinnoverà il suo accordo con i Colchoneros. Sarebbe un ottimo innesto per la Roma, soprattutto senza spendere un euro, anche se la concorrenza è agguerrita, non solo in Italia, ma anche in Premier League (con l’Aston Villa), in Ligue 1 (c’è il Psg) e inoltre che il Barcellona ci avrebbe fatto un pensiero. Insomma, una ressa vera e propria. Ma in questi mesi non è stato l’unico giocatore a parametro zero ad essere accostato appunto ai giallorossi. Volando al di là della Manica il nome che è circolato anche con una certa insistenza è quello di Tosin Adarabioyo del Fulham.

Calciomercato Roma, su Adarabioyo United e Tottenham

Anche lui in scadenza di contratto, ha deciso di lasciare il club per trovarsi un’altra sistemazione. Difficile anche in questo caso riuscire nel colpo grosso, anche perché secondo le informazioni che sono state riportate da Team Talk in esclusiva su di lui si sarebbero mosse due società importanti del massimo campionato inglese.

Ad accendere i riflettori sul classe 1997, alto 196 centimetri, ci hanno pensato sia il Manchester United che il Tottenham. I Red Devils sembrano proprio in quella fase nella quale serve una rivoluzione per riuscire a tirarsi fuori da una situazione che ormai si protrae da parecchio tempo; gli Spurs, dal proprio canto, sono in lotta invece per una qualificazione alla prossima Champions League e annusano la possibilità di dare questa possibilità al giocatore, vale a dire quella di giocare la massima competizione europea. E questo passaggio potrebbe decisamente fare la differenza. La Roma, comunque, guarda con interesse all’evolversi della situazione.