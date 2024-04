Dalla Roma alla Juventus: il ‘tradimento’ riscrive il mercato

Gli intrecci tra Roma e Juventus potrebbero creare i presupposti per un interessante effetto domino. Ecco cosa sta succedendo.

Archiviata la gara d’andata dei quarti di finali contro il Milan, l’attenzione della Roma di Daniele Rossi è rivolta immediatamente ai prossimi impegni ufficiali. Tra campionato ed Europa League, infatti, Dybala e compagni si giocano praticamente tutto in un mese che si preannuncia infuocato. Intanto, però, voci ed indiscrezioni di mercato cominciano a calamitare l’attenzione mediatica.

Soprattutto il mercato degli svincolati potrebbe rappresentare un’ottima fonte dalla quale attingere risorse importanti. Sotto questo punto di vista, l’erede di Pinto sarà chiamato ad un lavoro certosino per riuscire a bilanciare esigenze tecniche e diktat di bilancio. Nell’operazione restyling cui sarà chiamato il nuovo DS, quella legata ai “portieri” rappresenta una voce di nevralgica importanza. L’addio ormai certo di Rui Patricio, infatti, chiamerà i giallorossi ad acquistare un nuovo portiere, possibilmente dai costi relativamente contenuti.

Calciomercato Roma, sfida con la Juve per Meret: fa tutto Szczesny

Sorprende fino ad un certo punto, dunque, che tra i diversi profili finiti nel dossier della Roma come profili appetibili per la porta ci sia anche l’estremo difensore del Napoli Alex Meret. In scadenza di contratto con gli Azzurri, l’ex estremo difensore della Spal si sta guardando intorno alla ricerca della migliore soluzione possibile per il suo futuro.

Non è escluso, però, che si creino i presupposti per una vera e propria asta per Meret. Sul portiere del Napoli, infatti, potrebbero accendersi anche i fari della Juventus, nel caso in cui si materializzassero i presupposti per l’addio di Szczesny. Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Luca Momblano ha toccato proprio questo tema. Ecco quanto riferito: “Szczesny sarà ceduto? Solo se il Napoli regala alla Juve Meret, per il quale il Napoli non ha esercitato l’opzione di rinnovo per un altro anno”. Staremo a vedere se il futuro di Meret potrà effettivamente tingersi di bianconero o se i rossoneri riusciranno a ritagliarsi concreti spazi di manovra.