Leao è una furia dopo Milan-Roma: “Fa’ bene il tuo lavoro”

Un Rafa Leao visibilmente contrariato quello che si è presentato in zona mista. La risposta piccata ha subito calamitato non poche attenzioni.

Uno dei protagonisti mancati della sfida di San Siro tra Milan e Roma è stato sicuramente Rafa Leao. L’attaccante portoghese, anestetizzato dal grandissimo lavoro in fase di non possesso svolto dai giallorossi, non è riuscito quasi mai a rendersi pericoloso.

Se si escludono folate isolate, infatti, il talentuoso attaccante portoghese è stato perfettamente contenuto dall’attenta scatola difensiva della Roma. Piuttosto scuro in volta, Leao ha in realtà fatto parlare di sé più per quanto detto fuori dal rettangolo verde. All’uscita degli spogliatoi nel post partita, infatti, il gioiello del Milan ha percorso la zona mista.

Probabilmente fraintendendo quanto detto da un giornalista, che stava semplicemente commentando il suo passaggio, Leao in un primo momento si è limitato a bofonchiare qualcosa. Dopo qualche secondo, però, l’attaccante rossonero ha voluto commentare quanto detto dal giornalista, a cui si è rivolto con un eloquente: “Fa’ bene il tuo lavoro”. Non è la prima volta che nel corso di questa stagione Leao ‘cade’ in queste situazioni mediatiche. La delusione per una prestazione assolutamente scialba è tangibile.