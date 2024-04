Milan-Roma, Turpin promosso: la moviola dei giornali

Milan-Roma, Turpin promosso dai quotidiani. Ecco la moviola della partita di ieri. Le proteste dei rossoneri ci possono stare ma non c’è nessuna certezza

Una vittoria da grande squadra. Enorme. De Rossi che incarta Pioli e che ci prende gusto. La Roma non tornerà in città, rimarrà nel Nord Italia per preparare la sfida contro l’Udinese in programma domenica pomeriggio. Si risparmierà un doppio viaggio importante per risparmiare energie che si possono rivelare decisive.

Una partita a scacchi quella di ieri, vinta da DDR che ha imbrigliato Pioli che non si aspettava la mossa El Shaarawy a destra (“anche se non ha influito”) ha detto il tecnico rossonero alla fine del match. Che ha anche parlato di alcuni episodi arbitrali. Ma andiamo a vedere insieme la moviola dei giornali di questa mattina.

Milan-Roma, la moviola

Dubbi tanto, ma nessuna certezza. Né nell’occasione del gol col le proteste rossonere per il fuorigioco di Lukaku, né nell’occasione finale con il tocco di braccio di Abraham sugli sviluppi di un corner. E infatti sia il Corriere dello Sport che la Gazzetta danno la sufficienza a Turpin, un arbitro esperto, che ha arbitrato bene fischiando il giusto.

Andiamo con ordine: quando Lukaku scatta “è probabile sia in gioco di millimetri” si legge sul CDS, che analizza i piedi e le spalle di Big Rom e di Gabbia, l’ultimo difensore del Milan. Quindi buona. Dubbi sì, sicuro, ma nessuna certezza. Così come “non ci sono gli estremi di fischiare, ritenendo il braccio in posizione congrua” quando Abraham la sfiora dentro l’area. Proteste e basta. Quindi Turpin promosso, anche se non brilla del tutto, ma riesce comunque a tenere a galla la gara. Una sfida maschia, difficile, un derby europeo di quelli che nascondono insidie per tutti. La vittoria della Roma è legittimata.