Calciomercato Roma, ribaltone improvviso: addio a giugno

Calciomercato Roma, sta dimostrando di poter giocare anche in una difesa a quattro ma in estate potrebbe partire lo stesso. Tornano a suonare le sirene arabe

Mourinho lo ha perso subito e ha dovuto accelerare l’inserimento di Ndicka. Daniele De Rossi lo ha ritrovato non da moltissimo tempo, ma ha avuto le risposte che cercava: adattabilità, solidità, esperienza. Insomma, quello che gli serviva e gli servirà nelle prossime settimane per cercare di raggiungere gli obiettivi che ha in mente: la qualificazione alla prossima Champions League, intanto, e poi andare il più avanti possibile in Europa League.

Questa mattina Il Messaggero in edicola fa un quadro su Chris Smalling: il difensore inglese sta facendo vedere a tutti che può anche giocare serenamente in una difesa a quattro cosa che prima non sembrava fattibile. A Milano ha sfornato una prestazione sontuosa, e adesso si candida lui ad essere il titolare al fianco di Mancini nelle ultime gare di questa annata. Certo, nonostante questo senso di sicurezza che è riuscito a dare a tutti, non è detto che rimanga alla Roma anche il prossimo anno.

Calciomercato Roma, Smalling può partire

Il difensore inglese ha un contratto in scadenza nel giugno del 2025 quindi il club potrebbe anche pensare di cederlo la prossima estate soprattutto se dovesse arrivare, di nuovo, un’offerta da qualche squadra araba rispedita al mittente un poco di mesi fa. Un cambio di linea e di progetti soprattutto per non perdere un giocatore a parametro zero, visto che sarà comunque difficile, tenendo presente l’età, vedere un rinnovo alla scadenza naturale dell’accordo.

Ma nonostante questi potrebbero essere gli ultimi mesi di Smalling a Trigoria – non bisogna dimenticare che gli infortuni che ha avuto pesano sulla valutazione – Daniele De Rossi quando lo riterrà opportuno si affiderà comunque a lui: soprattutto in quei match in cui serve esperienza, e l’ex Manchester United ne ha tanta.