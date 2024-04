Dybala, Pellegrini e uno juventino: la big d’Europa ‘saccheggia’ la Serie A

Protagonisti di una seconda parte di stagione esaltante, Dybala e Pellegrini stanno trascinando la Roma. La maxi offerta, però, può far saltare il banco.

Anche a San Siro Pellegrini e Dybala hanno letteralmente disegnando calcio. Illuminando la manovra giallorossa con intelligenza tattica e giocate importanti, i due calciatori più tecnici della Roma sono riusciti a ritagliarsi un ruolo da assoluti protagonisti.

Prosegue il momento super della Joya e del capitano, sempre più al centro del progetto tecnico di De Rossi. Del resto l’allenatore della Roma non ha avuto alcun dubbio nell’affidare ai due tuttocampisti le chiavi di reparti che non possono prescindere dalle loro giocate. Le prestazioni convincenti di Pellegrini e Dybala, però, prevedibilmente non sono passate inosservate. Anche perché in estate si riattiverà la clausola rescissoria che, se pagata, potrebbe portare il fuoriclasse argentino lontano dalla Capitale. Accostati ad alcuni club sauditi, i due fari della Roma sarebbero ora finiti nel mirino di una big d’Europa.

Calciomercato Roma, dalla Catalogna: Dybala e Pellegrini nel mirino del Barcellona

Secondo quanto evidenziato da El Nacional, il Barcellona avrebbe cominciato a muovere passi concreti per capire la fattibilità di una maxi operazione con la Roma sondando proprio Dybala e Pellegrini. Alla ricerca di innesti mirati con cui rinforzare il centrocampo e l’attacco, i blaugrana avrebbero individuato anche Nico Gonzalez e Manuel Locatelli come possibili rinforzi.

Proposti da alcuni intermediari, i quattro calciatori della Serie A potrebbero animare un vero e proprio effetto domino. Dopo la fine della parentesi Xavi, il Barcellona si appresta a varare un restyling di due settori del campo che hanno caratterizzato i successi dei blaugrana negli anni trionfali del club catalano.

Nel caso in cui si dovessero creare i presupposti per cessioni importanti, il Barça potrebbe dunque guardare in Serie A per rinforzare l’organico. Juventus, Roma e Fiorentina avvisate. Staremo a vedere se ci saranno i presupposti per imbastire quelle che al momento possono essere considerate solo mere suggestioni.