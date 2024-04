Esonero Pioli: il Milan ha incontrato l’erede

Il futuro di Stefano Pioli resta un tema caldissimo in vista della prossima stagione del Milan. Il club rossonero ha già incontrato l’erede del tecnico.

Le prossime gare si preannunciano decisive in vista del bilancio stagionale del Milan. La squadra rossonera ha interrotto a sette la striscia di vittorie consecutive, perdendo di misura l’andata dei quarti di finale in Europa League contro la Roma. La squadra guidata da Stefano Pioli tornerà domani in campo, in casa del Sassuolo, prima di preparare la sfida di ritorno in programma giovedì prossimo allo stadio Olimpico. Il futuro del tecnico può dipendere completamente dall’appuntamento europeo e dal successivo derby contro l’Inter in campionato.

Aleggiano ombre sulla panchina di Stefano Pioli. Il tecnico del Milan è chiamato a raccogliere i cocci dopo la sconfitta casalinga arrivata contro una brillante Roma di Daniele De Rossi. Domani i rossoneri cercheranno riscatto in campionato in casa del Sassuolo, prima di preparare la sfida europea di ritorno. Dal destino in Europa League e dal prossimo derby contro l’Inter passerà inevitabilmente il bilancio di fine stagione ed il futuro del tecnico ex Lazio e Fiorentina.

Pioli a rischio esonero, ‘Corsport’: il Milan ha incontrato Lopetegui

L’ipotesi di esonero a fine stagione torna a farsi largo sulla panchina del Milan. La dirigenza rossonera, secondo quanto scrive in prima pagina il ‘Corriere dello Sport’, avrebbe incontrato in due occasioni il possibile erede di Stefano Pioli. Il contratto del tecnico rossonero scade nel 2025 e non è escluso che il divorzio arrivi in anticipo.

Il candidato prescelto dalla dirigenza rossonera sembra essere Julen Lopetegui. Il tecnico spagnolo è senza panchina dopo la rottura con il Wolverhampton ed il quotidiano sportivo parla di un doppio incontro con i dirigenti del Milan. Per il classe ’66 potrebbero aprirsi così le porte della Serie A sulla panchina rossonera. Pioli si gioca tutto nelle prossime gare, la missione principale del tecnico emiliano è ora quella di rimontare la Roma e strappare il pass per la semifinale di Europa League.