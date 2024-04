Operazione e stagione finita, UFFICIALE: salta la Roma

Operazione e stagione finita: il comunicato del club svela che il giocatore si è dovuto sottoporre all’intervento. Salta anche la Roma.

Il comunicato ufficiale mette fine alla stagione. Il giocatore è stato operato al legamento crociato – i migliori auguri di una pronta guarigione – e non ci sarà nemmeno nella gara contro la Roma, in programma il prossimo 26 maggio.

Parliamo di Tyronne Ebuehi dell’Empoli, che si è fatto male nella gara contro il Bologna, e che ha chiuso in anticipo la propria annata. Si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico il giocatore toscano per la ricostruzione del legamento. E andiamo a leggere insieme quello che il club ha scritto sul proprio sito.

Operazione per Ebuehi, salta la Roma

“Empoli Football Club comunica che nella giornata di ieri il calciatore Tyronne Ebuehi è stato sottoposto ad intervento di ricostruzione legamento crociato anteriore del ginocchio destro, lesionatosi nel corso della gara contro il Bologna. L’intervento, eseguito presso la Clinica Ortopedica OCON di Hengelo dal professor Roy Hoogeslag alla presenza dello staff medico azzurro, è perfettamente riuscito. L’atleta rimarrà alcuni giorni in ospedale, iniziando fin da subito il percorso riabilitativo”.

I tempi di recupero come al solito per questo tipo di problemi sono diversi. Ogni calciatore ha i suoi tempi e ci sono quelli che in sei mesi sono pronti mentre altri, vedi Abraham, hanno bisogno di un poco più di tempo. Per Ebuehi in ogni caso questa stagione è finita, e anche la prossima la inizierà purtroppo per lui in infermeria. Ripetiamo: i migliori auguri di una pronta guarigione.