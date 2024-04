Provvedimento UFFICIALE: la sconfitta a tavolino stravolge la classifica

Da tempo sospirato, il comunicato ufficiale è arrivato. La classifica cambia di punto in bianco: non ci sono più dubbi a riguardo. Ecco i dettagli.

In una settimana che definire rovente sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo, a prendersi la scena sono state soprattutto le sfide di Champions League. Tuttavia, si sono materializzate ore piuttosto intense anche per i diversi giudici sportivi.

Oltre a quanto successo in Serie A, infatti, non sono stati pochi i provvedimenti presi anche negli altri campionati. Uno degli ultimi, in ordine di tempo, rischia di ribaltare le carte in tavola, stravolgendo i connotati di una classifica che sembrava essere stata archiviata. L’oggetto del provvedimento è una gara della Serie B del Girone C di calcio femminile. Più nello specifico, a farne le spese è stata il Taranto, la cui squadra ha deciso di non presentarsi nel corso della gara contro il Padrone in programma nello scorso 7 aprile.

Provvedimento UFFICIALE del giudice sportivo

Con un comunicato ufficiale, infatti, il Giudice Sportivo Massimiliano De Renzis ha optato per la sconfitta a tavolino a discapito del Città di Taranto, a cui è stata anche comminato un punto di penalizzazione. Ma non basta.

Il Giudice sportivo in questione, infatti, ha deciso di omologare il 12-0 in favore del Team Scaletta, vittorioso al cospetto della Libertas Cerreto. Il match era stato interrotto per mancanza del numero minimo di calciatrici da parte della Libertas. Donde la vittoria del team Scaletta, che avrà chiaramente dei risvolti decisivi per il prosieguo della stagione e nel cammino delle due squadre. Anche per questa decisione è arrivato il comunicato in questione che di fatto ha contribuito a suggellare il caso.