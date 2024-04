Infortunio Ferguson e “ossessione” Roma: Thiago Motta dice tutto

L’infortunio di Ferguson e “l’ossessione” della Roma: Thiago Motta ammette tutto sul delicato momento del Bologna in campionato

La Roma è attesa dall’insidiosa trasferta di Udine, che può rivelarsi fondamentale per gli uomini di De Rossi per la rincorsa Champions. Nel frattempo il Bologna nella gara contro il Monza non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 casalingo, risultato che riapre ancora di più la corsa al quarto posto per i giallorossi.

La prossima settimana i giallorossi saranno impegnati proprio contro la formazione Emiliana, con Thiago Motta che ha rischiato di perdere uno dei suoi uomini migliori in vista di questa sfida. Stiamo parlando di Ferguson, che nel corso del match contro i biancorossi del Monza è uscito anzitempo dal campo a causa di un problema al ginocchio.

Il tecnico degli Emiliani Thiago Motta ha parlato così dell’infortunio del calciatore, e della Roma, Daniele De Rossi e della prossima Champions League, ecco le sue parole.

Dall’infortunio di Ferguson all’ossessione Roma: le parole di Thiago Motta

Dopo il pareggio casalingo contro il Monza si complica la corsa Champions del Bologna, che per ora mantiene comunque un certo margine di vantaggio sulle inseguitrici. La prossima settimana potrebbe esserci un match decisivo per il quarto posto, ovvero quello tra Roma e Bologna all’Olimpico che potrebbe far completare la rimonta giallorossa.

Nel corso della gara contro il Monza però uno degli uomini migliori di Thiago Motta è stato costretto ad uscire anticipatamente dal campo. Stiamo parlando di Ferguson, del quale il tecnico ha parlato così nel post partita: “E’ uscito per un problema al ginocchio, vedremo, ancora non so come sta. Ma non sono preoccupato, è un gran ragazzo, ha grande energia e non credo che sarà un problema per lui”. Sulla Roma ha invece dichiarato:

“Per noi è una grande occasione per noi contro una squadra che ha questa ossessione di andare in Europa da inizio stagione. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro e portare la partita dalla nostra parte. Ossessione come diceva Mourinho? Eh sì. Ma è la verità, dovremo fare del nostro meglio per affrontare la partita al massimo” ha dichiarato Thiago Motta a DAZN. “Paura di vincere? No, vedo i ragazzi molto sereni, non esiste questa pressione per noi, siccome a inizio campionato non c’era neanche la speranza di essere in una posizione così. Altri sono iscritti per questa corsa, esiste per loro la pressione per la corsa all’Europa, non per noi. Noi siamo i rompico**** del campionato, ripeto”