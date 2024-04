La Juventus esonera Allegri, il tecnico volta pagina: nuova panchina in Serie A

Il sempre più probabile addio di Allegri alla Juventus apre scenari a sorpresa per il futuro del tecnico livornese. Così vola dalla rivale di sempre.

La Juventus ripiomba nel cronico momento no. Dopo i due successi ottenuti contro Lazio e Fiorentina, infatti, la compagine di Allegri non è andata oltre un timido 0-0 contro il Torino nella stracittadina tanto attesa. Dopo gli errori piuttosto evidenti di Dusan Vlahovic, Chiesa e compagni hanno faticato in modo tremendo per riuscire a creare grattacapi dalle parti di Milinkovic Savic, con i granata che anzi hanno avuto sulla testa di Lazaro la palla per il definitivo 1-0.

Sebbene Allegri abbia elogiato la squadra per la prestazione e l’atteggiamento messo in campo, sui social è esplosa nuovamente la furia dei tifosi della “Vecchia Signora”. Dopo diversi anni, però, questa volta anche la dirigenza sembra essere intenzionata a voltare pagina, aprendo un nuovo ciclo. Nonostante un contratto in scadenza nel 2025, infatti, Max Allegri è sempre più lontano dalla riconferma. Come ammesso da Cristiano Giuntoli, le parti si aggiorneranno a fine stagione per fare il punto della situazione. Non essendoci ancora stati contatti per il rinnovo, l’unica soluzione credibile resta quella di un addio. Resta da capire soltanto modalità e tempi.

Juventus, Allegri-Napoli: “Non mi sento di escluderlo”

Con la Juventus sempre più orientata ad affidare la panchina a Thiago Motta, Allegri potrebbe essere al centro di un interessante effetto domino. Accostato al Napoli già diversi anni fa, non è escluso che il tecnico livornese diventi una soluzione credibile per Aurelio De Laurentiis.

Pur mettendo Italiano e Conte in cima alla lista delle sue priorità, il patron del Napoli non ha ancora sciolto le riserve. Intenzionato ad aprire un nuovo ciclo, De Laurentiis potrebbe quindi decidere di affidare la panchina ad un tecnico di esperienza come Max Allegri. A parlare di quest’ipotesi è stato il giornalista de “Il Roma” Giovanni Scotto, che a Radio Capri ha fatto il punto della situazione sulle mosse del Napoli in ottica allenatore:

“Sul nome che potrebbe stuzzicare De Laurentiis non mi sento di escludere Max Allegri, da sempre in buoni rapporti con il presidente del Napoli e un tecnico importante. La prima scelta per la panchina, però, rimane Antonio Conte”.