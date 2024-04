In ospedale in codice giallo: Ndicka rassicura la Roma, TAC in corso – LIVE

Dopo la sospensione della sfida, Evan Ndicka è stato portato in ospedale. Il francese, che non è in pericoloso di vita, è stato subito soccorso senza l’utilizzo del defibrillatore.

Tutta la Roma si stringe attorno ad Evan Ndicka. Il difensore francese, soccorso in barella al minuto 72 della sfida del ‘Blue Energy Stadium’ contro l’Udinese, è stato prontamente portato in ospedale in codice giallo. Dopo aver accusato un malore, il difensore francese della Roma ha richiamato l’attenzione dei sanitari. Ndicka è stato quindi soccorso senza che si rendesse necessario l’utilizzo del defibrillatore.

Secondo quanto appreso dall’Ansa, Ndicka è stato accolto in ospedale in codice giallo. Ragion per cui il centrale della Roma non è in pericolo di vita. Sono comunque in corso accertamenti cardiaci. Vi forniremo puntuali ragguagli non appena trapeleranno notizie ufficiali sulla vicenda.

21.20 Secondo quanto riferito da Sky, la CEO Souloukou, Pellegrini e De Rossi sarebbero stati rassicurati da Ndicka. Il difensore è cosciente e resterà tutta la notte in osservazione. TAC in corso.

20.50 – De Rossi e tutta la squadra hanno raggiunto l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. La Roma si stringe attorno a Ndicka.