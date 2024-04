Ndicka cosciente dopo il malore: accertamenti in ospedale

Tanta paura in casa Roma dopo il malore accusato da Evan Ndicka. Il difensore ivoriano si è accasciato al suolo durante la sfida, prima che la partita venisse sospesa dall’arbitro Pairetto.

Un primo sospiro di sollievo era stato tirato nel momento dell’uscita dal campo di Ndicka in barella. Il difensore ivoriano aveva alzato il dito della mano a mimare l’ok, ricevendo l’applauso di un pubblico in apprensione. In seconda battuta Daniele De Rossi ha deciso di raggiungere gli spogliatoi, per sincerarsi delle condizioni del numero 5 giallorosso. Una volta tornato in campo, con un dialogo profondo con Cioffi e Pairetto, il direttore di gara ha deciso di sospendere ufficialmente la gara.

La Roma ha comunicato che il calciatore è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Entra più nello specifico degli attimi di paura che hanno coinvolto la squadra giallorossa la testata Ansa. La fonte giornalistica svela come il difensore abbia effettuato un elettrocardiogramma una volta negli spogliatoi. I risultati hanno suscitato qualche dubbio sulla possibilità di disturbi cardiaci per l’ivoriano.

In seguito dopo il trasporto in ospedale il calciatore è stato ricoverato in codice giallo, è dunque escluso il rischio di pericolo di vita per Evan Ndicka.