Esonero Allegri e domino lampo: De Rossi scrive la parola fine

L’intreccio di mercato che chiama in causa non solo Allegri ma anche De Rossi. La presa di posizione non è tardata ad arrivare.

Dopo aver ricevuto rassicurazioni importanti sulle condizioni di Evan Ndicka, la Roma è tornata nella Capitale. I giallorossi nelle prossime ore cominceranno a preparare il prossimo impegno ufficiale. All’Olimpico, infatti, Dybala e compagni se la vedranno con il Milan di Stefano Pioli, vicino ad una nuova sconfitta contro il Sassuolo. Nonostante la stagione non sia terminata, però, spifferi e voci di corridoio continuano a tenere banco.

Grazie a tre mesi che definire esaltanti sarebbe solo un eufemismo, Daniele De Rossi si sta confermando sul campo la riconferma in panchina. Non è un caso che negli ultimi giorni il tema riguardante il suo futuro alla guida della Roma sia ritornato prepotentemente d’attualità. Sebbene non sia ancora arrivato il nero su bianco, la sensazione è che la Roma sia ormai entrata nell’ordine di idee di prolungare l’avventura di De Rossi all’ombra del Colosseo. Con buona pace dei diversi club interessati a DDR. Tra questi, impossibile non menzionare la Fiorentina. In tempi e in modi diversi, infatti, i Viola hanno lanciato segnali di apprezzamento importanti all’attuale allenatore della Roma.

Italiano alla Juventus dopo l’addio alla Fiorentina: “I bianconeri ci pensano”

Con l’avventura di Vincenzo Italiano alla guida della panchina della Fiorentina giunta al capolinea, i gigliati hanno cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di possibili soluzioni. Uno dei profili monitorati con più attenzione dalla Roma è proprio quello di De Rossi il cui futuro, però, sarà quasi sicuramente ancora alla Roma.

Chi non ha ancora sciolto le riserve è invece Vincenzo Italiano. Il Napoli, al quale l’attuale allenatore della Fiorentina è stato spesso accostato, non ha ancora affondato il colpo. In tutto questo occhio alla posizione della Juventus. Con Giuntoli sempre più orientato a varare un cambio della guida tecnica, la candidatura di Thiago Motta resta sempre quella più gettonata. Non è escluso, però, che i bianconeri alla fine decidano di effettuare un tentativo anche per Vincenzo Italiano.

Di questo ha parlato il giornalista Luca Cavallero, intervenuto nel corso della diretta di “One Football Club”. Ecco quanto riferito sull’argomento: “Interesse Juve per Italiano? Ci sono stati sondaggi. La Juventus sta parlando con diversi tecnici, a prescindere dall’esito di questo campionato. Ad oggi il club bianconero pensa ad Italiano così come pensa ad altri allenatori. Le chances di vedere Allegri lontano da Torino il prossimo anno crescono”.