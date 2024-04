Furia Chiesa, addio Juventus: hanno messo nero su bianco

Furia Chiesa, addio Juventus. Il nazionale azzurro, figlio d’arte, è il volto della profonda crisi che sta attraversando la Juventus.

Il derby della Mole, contro il Torino di Juric, ha rappresentato un altro momento da dimenticare in questo triste, ed apparentemente interminabile, rosario di prestazioni imbarazzanti della Juventus. Musi lunghi ovunque, in campo e sugli spalti. Un volto, particolarmente scuro, è seduto sulla panchina bianconera.

In questa cervellotica stagione della Juventus, dove tutto sembra non avere logica, le sostituzioni di Federico Chiesa sono una costante che una logica dovranno pur avere. Incomprensibile a molti, dovrà necessariamente risultare chiara a Massimiliano Allegri, il solo in grado di leggerla e di comprenderla appieno.

Ormai è una sorta di rito, con i suoi tempi ben precisi. Quasi sempre ad inizio ripresa, la lavagna elettronica segnala la prima sostituzione dalla panchina bianconera. Può mutare il numero di maglia di chi entra, non di chi esce. Sempre il numero sette: Federico Chiesa.

Tre anni insieme e l’ennesima conferma che tra Massimiliano Allegri e Federico Chiesa uno è di troppo alla Juventus. E se il futuro del tecnico livornese sembra ormai lontano da Torino, anche per il celebre figlio d’arte la permanenza in maglia bianconera è tutt’altro che certa.

I numeri parlano chiaro

Più delle sostituzioni, più delle frasi rabbiose buttate in faccia alla telecamera, i numeri possono dare le giuste indicazioni riguardanti il futuro di Federico Chiesa.

Chiesa via dalla Juventus? Ipotesi quasi certa qualora la società bianconera dovesse decidere di portare fino a scadenza il rapporto con il tecnico Allegri. Anche in caso di addio dell’attuale tecnico, però, l’attaccante bianconero e della nazionale azzurra potrebbe lasciare la Juventus. Per andare dove?

Il sito sisal.it ha quotato l’ipotesi di Federico Chiesa in forza al PSG la prossima stagione. Ipotesi più che percorribile pensando a come, in passato, il ricco club parigino abbia rivolto le sue attenzioni al mercato italiano. Marco Verratti e Gianluigi Donnarumma rappresentano due esempi clamorosi.

Dal sito di scommesse Chiesa è dato a ‘9’, una quota alta ma il club parigino sa, da tempo, che perderà il suo fuoriclasse, Kylian Mbappé e chissà che non orienti proprio sul campione di Genova le sue attenzioni. Il ‘sentore’ dell’agenzia di scommesse è esattamente questo.

A quel punto cosa farà Cristiano Giuntoli?