Legamenti ko e stagione finita: salta la Roma

Legamenti ko e stagione finita. Si attende solamente di capire per quanto tempo rimarrà fuori. Ma di sicuro salta la Roma in campionato. La situazione

La notizia certa, almeno secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, è che il campionato per lui è finito. Sia se dalla risonanza magnetica di oggi arrivassero delle notizie un poco positive, sia nella peggiore delle ipotesi. E di conseguenza salta la Roma, nel match in programma la prossima settimana all’Olimpico.

Il quotidiano fa questa mattina un quadro sulle condizioni di Ferguson, centrocampista scozzese e capitano del Bologna, che contro il Monza nella gara giocata sabato scorso è uscito per infortunio dopo un fallo che lui stesso aveva commesso. Il giocatore ha cercato in tutti i modi di rimanere in campo, ma poi dopo 4 minuti ha dovuto alzare bandiera bianca. E le sensazioni non sono per niente positive.

Stagione finita per Ferguson

“Il guaio fisico che ha riportato al ginocchio destro Ferguson contro il Monza è molto serio, la speranza dei sanitari rossoblù Gianni Nanni e Giovanni Sisca è che il legamento interessato sia il collaterale ma il timore che di contro possa essere il crociato sembra fondato, anche per quella che è stata la ricostruzione dell’infortunio” spiega il giornale. Insomma, oggi ci sarà una notizia ufficiale, ma non trapela nulla di buono.

Ma quali saranno, o potrebbero essere, i tempi di recupero? nel caso in cui si dovesse trattare del legamento collaterale, Ferguson potrebbe essere disponibile per l’inizio della prossima stagione; assai più lunghi, invece, qualora si parlasse del crociato. Un’altra cosa certa è che lo scozzese non potrà partecipare agli Europei in Scozia con la sua nazionale. Peccato per lui. Umanamente dispiace quando un giocatore si fa male in questo modo.