Mourinho nella Capitale: firma storica, succede l’impensabile

Il futuro di José Mourinho continua a calamitare interessanti indiscrezioni di mercato. Le ultime dall’Inghilterra.

Dopo l’esonero di José Mourinho non sono poche le indiscrezioni relative al futuro dell’ex tecnico della Roma. Dopo la fine della sua avventura nella Capitale, lo Special One era stato immediatamente accostato a diversi club sauditi.

Pur non chiudendo all’ipotesi Arabia, Mourinho ha fatto capire di essere intenzionato a prendersi tutto il tempo disponibile per maturare la decisione migliore per il suo possibile. Il tourbillon di panchine in Europa, sotto questo punto di vista, potrebbero spalancare le porte a nuovi intrecci. Non sono poche, infatti, le squadre alla ricerca di un restyling importante, a cominciare dalla propria guida tecnica. Le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, ad esempio, si inseriscono proprio in questo filone.

Dall’Inghilterra, Mourinho-West Ham: possibile ritorno di fiamma

Secondo quanto evidenziato da Caught Offside, infatti, il possibile binomio Mourinho-West Ham non sarebbe tutt’altro che da escludere. Con la posizione di David Moyes ancora tutta da valutare, non è escluso che gli Hammers decidano di ripartire da un allenatore con il profilo internazionale dello spessore di José Mourinho.

Già accostato al club inglese nei mesi scorsi, Mourinho questa volta potrebbe lasciare una porta aperta al suo eventuale ritorno in Premier League. Sebbene fino a questo momento non risultino trattative avanzate, si tratta comunque di una traccia da monitorare con attenzione. Molto più difficile, almeno per il momento, l’opzione che vedrebbe Mou sulla panchina del Bayern Monaco. I bavaresi, a cui nelle ultime ore è accostato con sempre più insistenza Zinedine Zidane, non sarebbero orientati a virare sull’ex allenatore della Roma. Sebbene la Sky.de abbia chiuso le porte alla suggestione Zidane-Bayern Monaco, il club tedesco sembra comunque deciso a non prendere in considerazione l’idea di affidare la propria panchina a Mourinho.