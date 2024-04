Notte tranquilla per Ndicka, formazioni Udinese-Roma: cosa dice il regolamento

Dopo il grande spavento Ndicka ha passato una notte tranquilla. Ecco cosa dice il regolamento sul recupero del match contro l’Udinese

La grande paura. La sospensione della partita. La squadra in ospedale prima del rientro nella Capitale. Quella di domenica è stata una giornata difficile per i giocatori, i dirigenti e i tifosi della Roma, appesi alle notizie sulle condizioni di Ndicka che si è accasciato per un malora durante la gara contro l’Udinese.

Il giocatore ivoriano è stato ricoverato in Friuli e ha passato la notte proprio all’interno del nosocomio. Una nottata assai serena – così come viene riportato dall’Ansa proprio in questi minuti – che rende note quelle che sono le condizioni del giocatore giallorosso. “La direzione dell’Azienda sanitaria universitaria – si legge ancora – Friuli centrale ha reso noto che non è prevista la diffusione di bollettini medici, che saranno gestiti direttamente dall’As Roma. Nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti sulle possibili dimissioni e il rientro del calciatore nella Capitale”. Un grosso sospiro di sollievo.

Cosa dice il regolamento sul recupero di Udinese-Roma

Ma cosa succederà nel momento in cui si tornerà in campo per i rimanenti venti minuti da recuperare? Intanto se uno degli infortunati tornerà a essere a disposizione, ad esempio Azmoun, potrà essere arruolabile da De Rossi.

Nella prosecuzione della gara “possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento dell’interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno dell’interruzione, con le seguenti avvertenze; i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente (Aouar e Huijsen, ndr); i calciatori espulso nel corso della prima partita non possono essere schierati; i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati”. Il regolamento quindi parla chiara e ci dice questo. Ovviamente possono essere anche fatte solo le sostituzioni che nel match interrotto i due tecnici non avevano ancora effettuato.