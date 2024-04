Recupero Udinese-Roma: l’annuncio del club bianconero

Recupero Udinese-Roma dopo il malore accusato in campo da Evan Ndicka. Ecco l’annuncio del club bianconero dopo gli attimi di paura vissuti al Bluenergy stadium.

Il giorno dopo Udinese-Roma è completamente dedicato alle condizioni fisiche di Evan Ndicka. Il difensore ivoriano si è accasciato al suolo durante il secondo tempo della sfida, lamentando un dolore al petto che ha messo tutti in stato d’allarme. Le ultime notizie dopo il ricovero di ieri sera sono confortanti, il numero 5 giallorosso ha svolto gli esami del caso e va verso la dimissione dall’ospedale. Intorno agli attimi di paura e sconforto vissuti ieri ad Udine e non solo è intervenuto una vecchia conoscenza della squadra giallorossa.

Federico Balzaretti, ex terzino della Roma ed oggi responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato di quanto accaduto ieri. L’ex giallorosso ha svelato come in ospedale sia stato con il difensore un suo connazionale in bianconero: “È stato con lui ieri sera fino a tardi il nostro difensore Kamara, suo compagno in nazionale e ci ha fatto sapere che Evan era più tranquillo.” Sulla gestione della partita dopo il malore del difensore: “In campo i giocatori sono stati molto bravi e devo fare i complimenti anche all’arbitro Pairetto che è stato bravissimo. Ha gestito in modo fantastico la cosa, con estrema sensibilità e calma, complimenti a Pairetto.

Ieri ha vinto la parte umana che è la cosa più importante, è stato messo l’essere umano prima dell’evento stesso.”

Sospiro di sollievo Ndicka e recupero Udinese-Roma, l’annuncio di Balzaretti

L’ex terzino della Roma ha elogiato il comportamento dei due tecnici e svelato quando si saprà intorno al recupero della gara. Balzaretti sul tema: “Il recupero sarà deciso dopo la partita di giovedì di Europa League, noi siamo a disposizione.”

Il dirigente della squadra friulana, che ha parlato ai microfoni di Radio Serie A, ha infine elogiato il pubblico presente al Bluenergy stadium ieri: “Ci tengo a sottolineare ancora una volta come la gente di Udine sia stata sensibile, civile e preoccupata, dando la giusta importanza alla situazione. Qui la gente ha questi valori e sani principi e ieri ne è stata la dimostrazione lampante.“