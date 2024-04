Accordo chiuso prima di Milan-Roma: firma UFFICIALE

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il club ha annunciato il rinnovo del gioiellino a pochi giorni dal fischio d’inizio di Milan-Roma

Uno sguardo rivolto al presente, un occhio rivolto anche al futuro. In questa duplice prospettiva la Roma ha avviato già da tempo un percorso che fa della sostenibilità il suo punto di riferimento. La possibile qualificazione alla prossima Champions League, però, rappresenterebbe sicuramente la ciliegina sulla torta del progetto giallorosso.

La sfida di ritorno contro il Milan fungerà da vero e proprio banco di prova per gli uomini di De Rossi. Un dentro o fuori al quale Dybala e compagni possono approcciare forti del risicato ma prezioso vantaggio conquistato all’andata grazie al sigillo di Mancini. Giovani, dicevamo. La valorizzazione del proprio “vivaio” è uno dei temi che sta calamitando ormai da tempo anche i pensieri dei vertici di mercato del Milan. Prova ne sia – tra gli altri – l’annuncio con il quale il club rossonero ha ufficializzato il rinnovo del capitano della propria Primavera, Kevin Zeroli.

Come comunicato dal Milan con una nota ufficiale, il gioiellino ha apposto la sua firma su un contratto fino al 2028. Di seguito l’annuncio dei meneghini: “AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Kevin Zeroli fino al 30 giugno 2028. Kevin è approdato al Milan nel 2010, fino a indossare in questa stagione la fascia di capitano della Primavera rossonera. Il 30 dicembre 2023 il giovane centrocampista ha esordito a San Siro in Prima Squadra nella partita Milan-Sassuolo vinta 1-0“.