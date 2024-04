Dalla Roma al Milan, riscatto saltato e baraonda

Dalla Roma al Milan, il riscatto del calciatore è saltato ufficialmente e adesso regna l’incertezza su quale potrà essere il suo futuro

Con Daniele De Rossi la Roma è tornata a volare in campionato e in Europa, dopo una discesa in classifica che sembrava aver messo fine ai sogni Champions della formazione capitolina. Sotto la guida di José Mourinho. infatti la squadra era scesa addirittura in nona posizione, un campanello d’allarme che la società non ha potuto ignorare, e che ha portato all’esonero dello Special One.

Probabilmente neanche i tifosi più ottimisti speravano in quello che sta facendo oggi De Rossi. Con lui i giallorossi non solo sono tornati in zona Champions, ma sono andati avanti anche in Europa League, eliminando Feyenoord e Brighton, e vincendo la gara di andata contro il Milan a San Siro.

Raggiungere la Champions però sarà fondamentale anche per il futuro a breve termine del club, che così potrà pianificare al meglio il mercato, sul quale però la società continua a lavorare sotto traccia. Uno degli ultimi nomi accostati alla Roma arriva addirittura dalla Premier League, ed è una ex conoscenza della nostra Serie A.

Dalla Roma al Milan, occhi puntati sul centrocampista in uscita dalla Premier

Come già detto la Champions League potrebbe essere uno spartiacque per il futuro del club capitolino. I Friedkin vogliono ancora far crescere la squadra, ma dovranno fare i conti ancora una volta con una delicata situazione economica e con i paletti imposti dalla UEFA in termini di FairPlay Finanziario.

L’accesso alla Coppa Campioni garantirebbe gli entroiti sufficienti da consentire una programmazione migliore, garantendo così la tranquillità di programmare il mercato al futuro DS, ruolo ancora scoperto. Nonostante l’incertezza la Roma continua a sondare il mercato alla ricerca di ottime opportunità per migliorare la rosa, con diversi nomi finiti tra i possibili acquisti per il mercato estivo.

Uno di questi nomi è quello di Sofyan Amrabat, ex Fiorentina attualmente in forza al Manchester United. Il marocchino si era distinto durante l’ultimo mondiale, tanto da meritarsi la chiamata in Premier, tuttavia non è mai riuscito ad esplodere definitivamente a Manchester, tanto che il club pare abbia già deciso di non esercitare l’opzione di acquisto dalla Fiorentina.

Secondo quanto riporta il giornalista Rudy Galletti però la Roma non sarebbe l’unica squadra di Serie A interessata, tra i vari club ci sarebbe infatti anche il Milan, alla ricerca di pedine per migliorare il centrocampo.