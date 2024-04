Nuovo bomber Roma, Juventus scippata

La rivalità in campo tra Juventus e Roma sembra destinata a ripercuotersi anche sul terreno del calciomercato

La dura trasferta di Udine, a livello sportivo ed emozionale, ha fatto registrare il ritorno al goal di Romelu Lukaku in Serie A dopo più di un mese. Dopo la trasferta di Monza, il belga ha messo a segno un altro goal da bomber di razza, scrollandosi di dosso le critiche arrivate soprattutto dalla stampa del Nord. Dopo l’ottima prova di San Siro in termini di sponde e di partecipazione al gioco collettivo, Big Rom spera di togliersi la soddisfazione del gol nei quarti di finale di ritorno contro il Milan.

Che arrivi tramite il piazzamento in campionato o tramite l’Europa league, la qualificazione alla prossima Champions League è l’unico possibile appiglio per poter ipotizzare una permanenza dell’ex Inter nella capitale, sia perché il Chelsea chiede almeno 35-40 milioni di euro per il suo cartellino, sia per l’elevato ingaggio del giocatore.

Calciomercato Roma, bomber scippato alla Juve

Non a caso, pur non avendo ancora ufficializzato il nuovo direttore sportivo, la Roma sta monitorando diversi profili per rinforzare il reparto avanzato. Oltre a diverse piste straniere, nelle ultime settimane alcune indiscrezioni di mercato hanno raccontato di un ritorno di fiamma per un bomber di Serie A. Stiamo parlando di Mateo Retegui, alla sua prima stagione in Italia.

Condizionato da alcuni problemi fisici, il ventiquattrenne argentino ha comunque collezionato 8 goal e 3 assist in 26 presenze complessive con la maglia del Genoa. Un biglietto da visita niente male, che, abbinato alle buone prestazioni con la Nazionale italiana, ha creato un po’ di movimento attorno al suo nome. A caccia di un vice Vlahovic, ad esempio, anche la Juventus ha messo nel mirino la punta ex Boca Juniors.