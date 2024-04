Roma-Milan, arbitra Marciniak: il precedente fa tremare De Rossi

Roma-Milan, è arrivata la designazione di Rosetti per la sfida di giovedì all’Olimpico in Europa League. Fischia Marciniak: il precedente fa tremare Daniele De Rossi

A leggerla così non è una designazione favorevole per la Roma quella dell’arbitro Marciniak, scelto da Rosetti per il ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma giovedì all’Olimpico. Si riparte, come sappiamo, dall’uno a zero della settimana scorsa a San Siro, un risultato che lascia tutto in bilico. Un risultato che la Roma deve cercare di difendere in tutti i modi.

Sono due i precedenti con questo direttore di gara e sono entrambi ricordi che ogni tifoso della Roma vorrebbe non avere. Il primo è la sconfitta contro il Real Madrid (2-0) nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Poi ce n’è un altro, che tocca da vicino anche l’attuale allenatore dei giallorossi Daniele De Rossi.

Roma-Milan, Marciniak ha espulso De Rossi

Parliamo infatti della sconfitta per 3-0 sul campo del Porto, nel ritorno dei preliminare di Champions League. Una gara maledetta nella quale la formazione giallorossa chiuse addirittura in 9 uomini per via delle espulsioni comminate da Marciniak a Emerson e proprio a Daniele De Rossi. Sicuramente DDR si ricorderà di quel momento non così positivo. E spera, ovviamente, che possa rimanere l’unico dove il direttore di gara ha fatto “danni” ai giallorossi.

Sono quattro invece per Marciniak gli incroci con il Milan durante la sua carriera. Ed è sicuramente un bilancio generale assai più favorevole di quello che ha con la Roma. Per i rossoneri una vittoria, due pareggi e una sola sconfitta con questo direttore di gara.