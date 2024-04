Nuova firma Roma in Serie A, gran ritorno da De Rossi

Gran ritorno da De Rossi e contatti con la società, la ‘nuova’ Roma dei Friedkin prende forma in questo modo. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

L’importanza e la centralità dell’attuale spezzone stagionale sono da ricercarsi anche nelle ripercussioni che potrebbero esserci sull’apparecchiamento del futuro della società dei Friedkin. Dopo una progettualità quasi triennale con Pinto e Mourinho, Dan e Ryan hanno deciso di cambiare in corso d’opera, gettando le basi per una serie di novità interne destinate a perdurare anche la prossima estate, quando altri cambiamenti potrebbero verificarsi ai piani alti di Trigoria.

Per ora, la priorità resta quella di un presente che parte quest’oggi dalla sfida con il Milan, prima di abbracciare l’evoluzione di una stagione che ha ancora tanto da dire in Serie A, come ben ricorda quel ciclo di impegni che assume quasi un sapore di monito ai fini di una corsa Champions League, rispetto alla quale la Roma sa di non poter sbagliare, con altrettanta consapevolezza nei propri mezzi e nelle proprie possibilità. Ai discorsi di campo, come più volte evidenziato, bisogna però aggiungere quelli di una progettualità societaria che, a breve, potrebbe intrecciarsi anche con potenziali grandi ritorni.

Nuovo DS Roma e soluzione interna Friedkin, le ultime su Burdisso e Fontes

Dopo la firma di De Rossi, infatti, altri volti già noti potrebbero far rientro in quel di Trigoria. Molto, ovviamente, dipenderà da una serie di scelte da parte dei Friedkin e della CEO Lina Soulokou, della quale si è già parlato negli ultimi giorni rispetto ad un aumento di fiducia e centralità all’interno del club.

Risultati di campo e ponderazioni sul nuovo direttore sportivo e, più in generale, sull’organigramma sono ormai oggetto di attenzione sempre più importante e, da tale punto di vista, non possono essere ignorati gli ultimi aggiornamenti di Attilio Malena. A sua detta, infatti, i rapporti tra Daniele De Rossi e Nicolas Burdisso porterebbero il mister a considerare l’attuale dirigente della Fiorentina una figura sulla quale puntare. I contatti con la proprietà risulterebbero ad oggi indiretti ma Burdisso è in piena corsa e ben apprezzato. Sulla soluzione interna Fontes, infine, si segnala la possibilità di ascesa a caposcout.