Comunicato Roma durissimo, Lega nel mirino: “Decisione ingiusta”

La presa di posizione da parte della Roma dopo la decisione della Lega di Serie in merito al recupero della gara con l’Udinese non è tardata ad arrivare

Smaltita la sbornia per l’importantissimo successo di cuore e di qualità ottenuto nella gara di ritorno dei quarti di finale contro il Milan, la Roma di Daniele De Rossi è chiamata a nuove sfide in una stagione al cardiopalma. Intanto, è arrivata la decisione della Lega di Serie A in merito alla prosecuzione della sfida contro l’Udinese.

La sfida del Bluenergy Stadium proseguirà infatti il 25 aprile alle ore 20:00, ad una settimana esatta dal match d’andata contro il Bayer Leverkusen. Una decisione che chiaramente non è stata digerita dalla Roma, che con una nota apparsa sul proprio sito ha esternato tutto il suo malcontento. Ecco la nota ufficiale diramata dalla Roma:

“L’AS Roma, con I suoi risultati europei e quattro semifinali consecutive ha contribuito al ranking UEFA e dunque al quinto slot per le squadre italiane nella prossima Champions League come pochi altri club. Nonostante questo, il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha oggi avallato un’ingiusta decisione che costringerà la Roma ad affrontare il Bayer 04 Leverkusen, in condizioni di svantaggio. Questo rappresenta un chiaro passo indietro per tutto il sistema calcio in Italia. La squadra, i giocatori e lo staff dell’AS Roma riaffermano il proprio impegno a opporsi a questa ingiustificata avversità e a raggiungere, con il supporto dei propri incredibili tifosi, i massimi obiettivi in stagione”.