Chiesa tra Roma e Milano: appuntamento con la Juve

Calciomercato Roma, il nome di Federico Chiesa torna ad essere accostato alla lista dei desideri giallorossa. Concorrenza da Milano e appuntamento decisivo con la Juventus.

La Roma si prepara a tornare in campo allo stadio Olimpico, domani c’è la semifinale d’andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen. In attesa del primo atto della sfida alla squadra tedesca, che mette in palio la finalissima di Dublino, si accendono i riflettori sul prossimo calciomercato estivo. La squadra guidata da Daniele De Rossi è in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, che potrebbe regalare un tesoretto decisivo in ottica di nuovi arrivi a Trigoria la prossima stagione.

L’emozionante finale della stagione della Roma passa per la semifinale di Europa League in programma domani sera allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa ospiterà i campioni di Germania del Bayer Leverkusen, nel remake del penultimo atto della competizione andato in scena dodici mesi fa. Tra la doppia sfida europea, con il ritorno in terra tedesca programmato giovedì prossimo, la squadra giallorossa ospiterà la Juventus di Allegri. Tra le fila bianconere nelle ultime settimane si sono accesi gli interessi della Roma per Federico Chiesa, esterno offensivo classe ’97, finora in stagione 8 reti in 30 presenze.

Calciomercato Roma, anche il Milan su Chiesa: l’agente incontra la Juve

Il futuro dell’attaccante bianconero sembra legato a quello che accadrà in panchina. Il destino di Massimiliano Allegri è tuttora incerto ed un cambio alla guida della Juve potrebbe chiudere le porte alla cessione di Chiesa. Secondo le ultime indiscrezioni, rilanciate dal Corriere dello Sport, la Roma ed il Milan continuano a seguire con interesse l’esterno offensivo.

Dal canto suo la Juventus è intenzionata ad incontrare l’agente dell’attaccante ex Fiorentina. Il suo contratto è in scadenza nel 2025 e secondo quanto rilancia il quotidiano sportivo la sua volontà è quella di tornare protagonista nel progetto juventino. Condizione che potrebbe materializzarsi col cambio in panchina a fine stagione, mentre per Roma e Milan resta da fare i conti anche con il nodo ingaggio. L’attaccante nel nuovo contratto si aspetta di percepire 6 milioni a stagione.